الخميس 08 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قضية «الجوكر».. الهارب محمد علي حرض الأحداث على ارتكاب جرائم

المقاول الأجير محمد
المقاول الأجير محمد علي

تنتدب الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طره بالقاهرة، خلال جلسة اليوم الخميس،  خبير اجتماعي عن المتهمين الحدث الأقل من ثمانية عشرعاما في محاكمة المقاول الهارب محمدعلي، و102 متهماً بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام إلى جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، في القضية 1530 لسنة 2020 في القضية المعروفة إعلامياً باسم “الجوكر”.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة المتهمين في القضية 1530 لسنة 2020، والمعروفة باسم “الجوكر” للمحاكمة.

وأسندت النيابة للمتهمات بالقضية، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة  نظرت دعوى تسليم الهارب محمد علي من إسبانيا، لاتخاذ الإجراءات القانونية الدولية والدبلوماسية المنصوص عليها باتفاقية الأمم المتحدة، بخصوص الهارب محمد علي، ومطالبة دولة إسبانيا بتطبيق الاتفاقية وتسليمه للسلطات المصرية للحكم بجلسة 13 فبراير المقبل.

وقالت الدعوى، إن المدعو محمد علي عبدالخالق، وشهرته "المقاول الأجير محمد علي" سافر إلى دولة إسبانيا للهروب من الجرائم التي ارتكبها داخل مصر من تهرب ضريبي، ومن الأحكام الصادرة ضد شركته.

وأشارت أن الهارب محمد علي قام ببث فيديوهات تحريضية ضد الشعب، فضلٱ على بث روح الكراهية بين أبناء الشعب الواحد بغرض الفتنة ومازال يقوم بتصوير وبث فيديوهات من داخل دولة إسبانيا بسب وقذف والتهديد للبعض، والحض على الكراهية وإثارة الفتنة للوقيعة بين الشعب، وهذه الجرائم التي يرتكبها على أرض دولة إسبانيا بالفيديوهات تتضمن ألفاظا يعف اللسان عن ذكرها ومحظورة دولية بموجب القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

 

القاهرة الجوكر القضية ارهاب محمدعلي امن الدولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم الشهداء.. عقاب الفاسدين

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس يرد.. هل تشهد مصر الموجة الرابعة من كورونا؟

بلاغ ضد هبة مبروك بعد إعلان زواجها من كلب

حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بفيروس كورونا

القبض على رجل أعمال وعضو مجلس إدارة نادٍ شهير بالتجمع

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر منظمة التعاون الإسلامى الخاص بالمرأة (بث مباشر)

مجلس الأمن يبحث أزمة ملء السد.. ومصر تؤكد رفضها الإجراءات الأحادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

قاعدة 3 يوليو البحرية.. بين مشاعرالفخر وذكريات يوم تاريخي

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المدارس القبطية فى مصر

د. القس صفوت البياضى

بإمكانك تصحيح مسارك

جلال حمام

أي رئيس هذا؟

مؤمن المحمدي

تذر العلوم وتأخذ الفوتبولا

د. بهي الدين مرسي

فقه الأغلبية

خالد عكاشة

«أبى أحمد».. على طريق تيجراى فى الذهاب والعودة

ماجد حبته

لعنة الموارد!

صور

ندوة لتكريم الفنان عصام السقا بمؤسسة «الدستور» (صور)

صانعو الرقاق.. السيدة فرنسا وزوجة ابنتها

معرض الكتاب الـ52

محطة تل أبيب

المزيد

اكتشاف 4 إصابات بطفرة «دلتا بلس» لكورونا في إسرائيل

فلسطين تستنكر اعتقال قوات الاحتلال مدير عام لجان العمل الصحي

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة