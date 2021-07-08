اكتشاف ثالث أكبر ماسة في العالم ببوتسوانا

اكتُشِفت في بوتسوانا في يونيو الفائت ماسة خام ضخمة ذات انعكاسات فضية باتت ثالث أكبر أحجار الماس في العالم، وفق ما أفادت الأربعاء شركة "لوكارا" الكندية.

ويعود اكتشاف الحجر الكريم الذي يبلغ وزنه 1174 قيراطاً إلى 12 يونيو، متقدماً على ماسة أخرى عثرت عليها في الأول من يونيو في البلد شركة تعدين أخرى.

ووصفت المديرة العام لشركة "لوكارا" نسيم لاهري هذا الحجر بأنه "اكتشاف تاريخي للشركة ولبوتسوانا أيضاً".

وقالت باعتزاز لوكالة فرانس برس خلال عرضها الماسة أمام الحكومة في غابورون إن "هذه الماسة تحتل المركز الثالث في ترتيب الأحجار الكبيرة".

ويعزز هذا الاكتشاف موقع الصدارة الذي تحتله بوتسوانا عالمياً في ما يتعلق بأكبر الأحجار ، إذ يرفع رصيدها من أكبر الماسات في العالم إلى ستة.

وأشاد الرئيس موكويتسي ماسيسي بهذه "اللحظة الرائعة" مبدياً ارتياحه إلى زيادة وتيرة اكتشافات الماس في بلده.

وتعود ملكية الماسة المكتشفة في الأول من يونيو ، ووزنها 1098 قيراطاً، إلى شركة "دبسوانا" المملوكة من الحكومة وشركة "دي بيرز" الجنوب إفريقية لتجارة الماس.

وتعتبر "كولينان" التي يزيد وزنها عن 3100 قيراط أكبر ماسة معروفة، وتم اكتشافها في جنوب إفريقيا عام 1905.

وفي سياق آخر.. دخل خاتم على شكل زهرة مرصع بأكثر من 12 ألف ماسة موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

ورفض الصائغ الهندي هاريش بانسال، صانع الخاتم، طرحه للبيع وسماه "ذي ماريجولد - خاتم الازدهار"، حيث يحمل 12638 ماسة ويزن حوالي 165 جراما.

وقال الصائغ لوكالة "فرانس برس": هذا الخاتم مريح ويمكن حمله بسهولة.

وأضاف: "لطالما أردت تصميم جوهرة تضم أكثر من عشرة آلاف ماسة"، و"على مر السنوات، استغنيت عن تصاميم وأفكار كثيرة للتركيز حصرا على هذا الهدف".

وحطم بانسال بخاتمه الرقم القياسي السابق المدرج في موسوعة جينيس أيضا في الهند والعائد لخاتم مرصّع بـ7801 ماسة.

وتلقى بانسال عروضا كثيرة لبيع خاتمه، لكنه أكد أن "لا نية لبيعه حتى الساعة لأنه مسألة فخر لنا ولا يقدر بثمن".