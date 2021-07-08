الزيوت والألبان يرفعان معدل التضخم الشهري 0.3%
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم الشهرى بنسبة 0.3% لشهر يونيو 2021، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 113.2 نقطة لشهر يونيو 2021، فيما سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 5.3% لشهر يونيو 2021 مقابل 6.0% لنفس الشهر من العام السابق
أسباب ارتفاع معدل التضخم الشهرى
وأرجع جهاز الإحصاء أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (13.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.6%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (3.3%)، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (2.8%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.5%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.7%).
وفيما يخص التغير الشهري (شهــر يونيو 2021 مقارنة بشهـر مايو 2021):
- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (0.7%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:
ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (13.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.6%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.2%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.1%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (0.1%)، بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (2.8%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.5%)، مجموعة الأسماك والمأكولات.
- سجل قسم الملابس والأحذية انخفاضاً قدره (0.5%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.7%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (0.3%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (0.2%).
- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (0.4%)، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.4%)، مجموعة الادوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.4%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.3%).
- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.2%).
- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.2%).
- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (1.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (3.3%).
- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.2%).
- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.2%).