الزيوت والألبان يرفعان معدل التضخم الشهري 0.3%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم الشهرى بنسبة 0.3% لشهر يونيو 2021، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 113.2 نقطة لشهر يونيو 2021، فيما سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 5.3% لشهر يونيو 2021 مقابل 6.0% لنفس الشهر من العام السابق

أسباب ارتفاع معدل التضخم الشهرى

وأرجع جهاز الإحصاء أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (13.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.6%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (3.3%)، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (2.8%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.5%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.7%).



وفيما يخص التغير الشهري (شهــر يونيو 2021 مقارنة بشهـر مايو 2021):