الخميس 08 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الزيوت والألبان يرفعان معدل التضخم الشهري 0.3%

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم الشهرى بنسبة 0.3% لشهر يونيو 2021، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 113.2 نقطة لشهر يونيو 2021، فيما سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 5.3% لشهر يونيو 2021 مقابل 6.0% لنفس الشهر من العام السابق

 

أسباب ارتفاع معدل التضخم الشهرى

 

وأرجع جهاز الإحصاء أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (13.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.6%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (3.3%)، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (2.8%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.5%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.7%).


وفيما يخص التغير الشهري (شهــر يونيو 2021 مقارنة بشهـر مايو 2021):

 

  1. سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (0.7%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:
    ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (13.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.6%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.2%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.1%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (0.1%)، بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (2.8%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.5%)، مجموعة الأسماك والمأكولات.
  2. سجل قسم الملابس والأحذية انخفاضاً قدره (0.5%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.7%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (0.3%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (0.2%).
  3. سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (0.4%)، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.4%)، مجموعة الادوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.4%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.3%).
  4. سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.2%).
  5. سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.2%).
  6. سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (1.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (3.3%).
  7. سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.2%).
  8. سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.2%).
الاحصاء التضخم معدل أسعار الزيوت الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم الشهداء.. عقاب الفاسدين

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بفيروس كورونا

القبض على رجل أعمال وعضو مجلس إدارة نادٍ شهير بالتجمع

قرار عاجل من التربية والتعليم بشأن دخول امتحانات الثانوية العامة بالكتاب المدرسى

محمد الباز يكتب: لماذا يحصد نجل رئيس حزب الحركة الوطنية كل هذه المناصب؟

استمرار أعمال «حياة كريمة» بمركز الشهداء بالمنوفية

سفير واشنطن: شركة أمريكية تُخطط لضخ 5 مليارات دولار استثمارات فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

قاعدة 3 يوليو البحرية.. بين مشاعرالفخر وذكريات يوم تاريخي

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المدارس القبطية فى مصر

د. القس صفوت البياضى

بإمكانك تصحيح مسارك

جلال حمام

أي رئيس هذا؟

مؤمن المحمدي

تذر العلوم وتأخذ الفوتبولا

د. بهي الدين مرسي

فقه الأغلبية

خالد عكاشة

«أبى أحمد».. على طريق تيجراى فى الذهاب والعودة

ماجد حبته

لعنة الموارد!

صور

ندوة لتكريم الفنان عصام السقا بمؤسسة «الدستور» (صور)

صانعو الرقاق.. السيدة فرنسا وزوجة ابنتها

معرض الكتاب الـ52

محطة تل أبيب

المزيد

اكتشاف 4 إصابات بطفرة «دلتا بلس» لكورونا في إسرائيل

فلسطين تستنكر اعتقال قوات الاحتلال مدير عام لجان العمل الصحي

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة