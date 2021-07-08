الخميس 08 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

617 إصابة جديدة و23 وفاة بكورونا في أوكرانيا

كورونا في أوكرانيا
كورونا في أوكرانيا

سجلت وزارة الصحة الأوكرانية 617 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و239 ألفا و591 شخصا.

وذكرت الوزارة - في بيانها اليومي وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الخميس - أن من بين حالات الإصابة الجديدة 26 طفلا و18 اصابة بين العاملين في المجال الصحي بالبلاد، مضيفى أنه خلال الفترة نفسها تم تسجيل 23 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 52 ألفا و560 حالة وفاة.

وأشارت إلى أنه تعافى على مدار أمس 872 شخصا، ليرتفع بذلك عدد المتعافين في البلاد إلى مليونين و175 ألفا و225 شخصا.

 

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

كييف كورونا أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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