الخميس 08 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استطلاع: الناخبون الكنديون أكثر اهتماما بالاقتصاد عن الجائحة

انتخابات
انتخابات

كشف استطلاع جديد للرأي، اليوم الخميس، أن القضية الأكثر إلحاحا بالنسبة للكنديين في حال الدعوة لانتخابات مبكرة هي الإقتصاد.

وأوضح استطلاع لمؤسسة نانوس، وفقا لقناة (سي تي في نيوز) أن أكثر من 28% من الذين شملهم الاستطلاع سيكون الاقتصاد هو أهم قضية ستؤثر على تصويتهم في انتخابات محتملة، متفوقا على البيئة ووباء كوفيد-19.. مشيرا إلى أن قضية البيئة التي احتلت المرتبة الثانية في أذهان الناخبين كانت البيئة ، حيث قال 17 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أنها تمثل مصدر قلقهم الأول.

وبالنسبة للقضايا الأخرى ذات التصنيف الأعلى: قال 16% إن العجز الفيدرالي سيؤثر على تصويتهم؛ بينما قال 13% إن الرعاية الصحية ستكون القضية الرئيسية المحفزة لهم.

وجاءت جائحة كورونا في المرتبة الخامسة في أذهان الناخبين، حيث أشار 10% فقط من المستجيبين إلى أن مكافحة (كوفيد-19) لا تزال تحتل المرتبة الأولى في أولويات سياستهم.

وتبع هذه القضايا المصالحة مع السكان الأصليين، والتي قال 7% من المستطلعين إنها كانت الملف الأكثر تأثيرا لديهم، والرغبة في تشكيل حكومة جديدة ، والتي كانت القضية الأولى بالنسبة لنسبة 2 في المائة ممن شملهم الاستطلاع.

كان الكنديون الذين يعيشون في مقاطعات البراري يشعرون بقوة أكبر بأهمية الاقتصاد ومعالجة الأحزاب السياسية للشؤون المالية، بينما شعر أولئك المقيمون في مقاطعة بريتش كولومبيا بأن البيئة تحتل المرتبة الأولى.

ولوحظ تأثير الوباء بشكل أقوى في مقاطعة أونتاريو الرئيسية، بينما أكد المشاركون في الإستطلاع ممن يعيشون في المقاطعات الأطلسية اهتمامهم بالرعاية الصحية والمصالحة في كثير من الأحيان عندما يتم تقسيم الاستجابات حسب المنطقة.

 

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

أوتاوا استطلاع رأى الاقتصاد الناخبون الكنديون كندا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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