الخميس 08 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«الأراجوز» في ندوة بسفارة مصر بأوتاوا والمكتب الثقافي بمونتريال

سفارة مصر بأوتاوا
سفارة مصر بأوتاوا

نظمت سفارة مصر في كندا والمكتب الثقافي والتعليمي بمونتريال، ندوة بالفيديوكونفرانس، حول "الأراجوز المصري" بعنوان "الأراجوز المصري والاستثمار في التراث"، بمشاركة نخبة من أعضاء الجالية المصرية من مختلف مقاطعات كندا؛ بمناسبة الاحتفالات بشهر التراث المصري في مقاطعة أونتاريو.

وتحدث خلال الندوة الدكتور نبيل بهجت أستاذ المسرح بكلية الآداب بجامعة حلوان، حول مشروع إحياء فن الأراجوز المصري باعتباره على قائمة منظمة اليونسكو للتراث العالمي غير المادي، مشيرا إلى أن الأراجوز يعتبر أحد رموز الدُمى اليدوية التقليدية التي لها ارتباط تاريخي طويل بالحياة السياسية والاجتماعية المصرية، مستعرضاً رؤية متكاملة لكيفية الحفاظ على هذا النوع من الفن الشعبي، باعتبار التراث هو بمثابة وثيقة ملكية الوطن.

وأدار كل من الدكتور أحمد فوزى رئيس المكتب الثقافي والتعليمي المصري بمونتريال، والملحق التعليمي الدكتور أحمد هيكل فعاليات الندوة، بمشاركة السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، الذي ألقى كلمة افتتاحية أكد فيها على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من مختلف روافد الثقافة المصرية باعتبارها قوة مصر الناعمة التي تدعم الأداة الدبلوماسية في الخارج.

ودعا السفير أبو زيد إلى أهمية عرض فنون الاراجوز المصرى على المجتمعات الأجنبية باعتباره أحد عناصر الشخصية التاريخية المصرية، بل والنظر فى تطويره ليتوائم مع الثقافات المختلفة ويكون خير معبر عن البيئة المصرية الأصيلة.

وشهدت الندوة حواراً مفتوحاً شارك فيه أعضاء الجالية، أكد على أهمية تعريف الأجيال الثانية والثالثة من أبناء المصريين في الخارج بالأراجوز باعتباره ركن أصيل من أركان تشكيل وجدان الطفل المصري تاريخياً، ومناقشة سبل توفير الدعم لمشروع إحياء فن الأراجوز والترويج له عالمياً باعتباره منتج مصري خالص.

كندا الأراجوز مونتريال المكتب الثقافي بمونتريال الأراجوز المصري سفارة مصر بأوتاوا

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم الشهداء.. عقاب الفاسدين

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بفيروس كورونا

القبض على رجل أعمال وعضو مجلس إدارة نادٍ شهير بالتجمع

قرار عاجل من التربية والتعليم بشأن دخول امتحانات الثانوية العامة بالكتاب المدرسى

محمد الباز يكتب: لماذا يحصد نجل رئيس حزب الحركة الوطنية كل هذه المناصب؟

استمرار أعمال «حياة كريمة» بمركز الشهداء بالمنوفية

سفير واشنطن: شركة أمريكية تُخطط لضخ 5 مليارات دولار استثمارات فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

قاعدة 3 يوليو البحرية.. بين مشاعرالفخر وذكريات يوم تاريخي

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المدارس القبطية فى مصر

د. القس صفوت البياضى

بإمكانك تصحيح مسارك

جلال حمام

أي رئيس هذا؟

مؤمن المحمدي

تذر العلوم وتأخذ الفوتبولا

د. بهي الدين مرسي

فقه الأغلبية

خالد عكاشة

«أبى أحمد».. على طريق تيجراى فى الذهاب والعودة

ماجد حبته

لعنة الموارد!

صور

ندوة لتكريم الفنان عصام السقا بمؤسسة «الدستور» (صور)

صانعو الرقاق.. السيدة فرنسا وزوجة ابنتها

معرض الكتاب الـ52

محطة تل أبيب

المزيد

اكتشاف 4 إصابات بطفرة «دلتا بلس» لكورونا في إسرائيل

فلسطين تستنكر اعتقال قوات الاحتلال مدير عام لجان العمل الصحي

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة