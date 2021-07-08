«الأراجوز» في ندوة بسفارة مصر بأوتاوا والمكتب الثقافي بمونتريال

نظمت سفارة مصر في كندا والمكتب الثقافي والتعليمي بمونتريال، ندوة بالفيديوكونفرانس، حول "الأراجوز المصري" بعنوان "الأراجوز المصري والاستثمار في التراث"، بمشاركة نخبة من أعضاء الجالية المصرية من مختلف مقاطعات كندا؛ بمناسبة الاحتفالات بشهر التراث المصري في مقاطعة أونتاريو.

وتحدث خلال الندوة الدكتور نبيل بهجت أستاذ المسرح بكلية الآداب بجامعة حلوان، حول مشروع إحياء فن الأراجوز المصري باعتباره على قائمة منظمة اليونسكو للتراث العالمي غير المادي، مشيرا إلى أن الأراجوز يعتبر أحد رموز الدُمى اليدوية التقليدية التي لها ارتباط تاريخي طويل بالحياة السياسية والاجتماعية المصرية، مستعرضاً رؤية متكاملة لكيفية الحفاظ على هذا النوع من الفن الشعبي، باعتبار التراث هو بمثابة وثيقة ملكية الوطن.

وأدار كل من الدكتور أحمد فوزى رئيس المكتب الثقافي والتعليمي المصري بمونتريال، والملحق التعليمي الدكتور أحمد هيكل فعاليات الندوة، بمشاركة السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، الذي ألقى كلمة افتتاحية أكد فيها على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من مختلف روافد الثقافة المصرية باعتبارها قوة مصر الناعمة التي تدعم الأداة الدبلوماسية في الخارج.

ودعا السفير أبو زيد إلى أهمية عرض فنون الاراجوز المصرى على المجتمعات الأجنبية باعتباره أحد عناصر الشخصية التاريخية المصرية، بل والنظر فى تطويره ليتوائم مع الثقافات المختلفة ويكون خير معبر عن البيئة المصرية الأصيلة.

وشهدت الندوة حواراً مفتوحاً شارك فيه أعضاء الجالية، أكد على أهمية تعريف الأجيال الثانية والثالثة من أبناء المصريين في الخارج بالأراجوز باعتباره ركن أصيل من أركان تشكيل وجدان الطفل المصري تاريخياً، ومناقشة سبل توفير الدعم لمشروع إحياء فن الأراجوز والترويج له عالمياً باعتباره منتج مصري خالص.