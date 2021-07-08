اليابان: توقعات بانطلاق الأولمبياد بدون جمهور في ملاعب طوكيو

قال مسؤولون حكوميون بارزون في اليابان، إنه من المتوقع أن تستضيف اليابان الألعاب الأولمبية بدون جمهور في العاصمة (طوكيو)؛ بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، قبل أسبوعين تقريبًا من انطلاق الحدث الرياضي الدولي.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن مسؤولين رفيعي المستوى، اليوم الخميس، قولهم "إن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن الحكومة تستعد لإعلان حالة طوارئ أخرى لكوفيد-19 في طوكيو، ربما حتى 22 أغسطس، وهي فترة تتجاوز مدة الألعاب الأولمبية".

ومن المتوقع أن تجتمع الحكومة اليابانية والهيئات الأربع المنظمة للألعاب الصيفية، بما في ذلك اللجنة الأولمبية الدولية ولجنة أولمبياد الخاص، في وقت لاحق من هذا الأسبوع لمناقشة سياسة جديدة فيما يتعلق بالمتفرجين الذين يعيشون في اليابان، بعد أن منعت بالفعل المشجعين الأجانب في محاولة لتحسين سلامة الألعاب.

ومن المقرر انطلاق الألعاب الأولمبية في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس في طوكيو وتسع مقاطعات أخرى، بما في ذلك تشيبا وسيتاما المجاورتين للعاصمة.

وقبل ظهور خطة الحكومة اليابانية لوضع طوكيو تحت حالة الطوارئ الرابعة، كان منظمو الأولمبياد اليابانيون يميلون إلى خفض عدد المتفرجين إلى 5000 متفرج كحد أقصى.

وكان رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا قد حذّر في وقت سابق من إمكانية إقامة أولمبياد طوكيو 2020 المؤجلة من العام الماضي بسب فيروس كورونا، خلف أبواب موصدة وسط مخاوف السلطات المحلية من تجدد ارتفاع حالات الإصابة بالجائحة في العاصمة.

ومن المنتظر أن تنطلق الألعاب، التي تأجلت بالفعل لعام واحد، في 23 يوليو الحالي رغم المخاوف من أن يؤدي تدفق عشرات الآلاف من جميع أنحاء العالم إلى موجات جديدة من العدوى.

وفي وقت سابق، وافق منظمو أولمبياد طوكيو في اليابان على انسحاب عدد من المدارس، التي لم تعد ترغب في المشاركة في برنامج يتيح للطلاب فرصة مشاهدة الأحداث في الأماكن القريبة وسط مخاوف من عدوى فيروس كورونا المستجد.

وأفادت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية - في نبأ نشرته على موقعها الإلكتروني - بأنه جرى حجز ما يقرب من 1.3 مليون تذكرة لبرنامج المدارس في العام الماضي.

ولكن في المناطق المحيطة بطوكيو التي تستضيف العديد من الأحداث الأولمبية، مثل محافظتي تشيبا وكاناجاوا، تم إلغاء أكثر من نصف تذاكر البرنامج.