الكونجرس يخصص تمويلا لإعادة فتح القنصلية الأمريكية فى القدس

أقرت لجنة مخصصات الصرف في الكونجرس الأمريكي، بندًا يخصص تمويلًا لتنفيذ خطة إدارة بايدن لإعادة فتح القنصلية الأمريكية للفلسطينيين في مدينة القدس، وصوت لصالح مشروع القانون 32 عضوًا، وعارضه 25، وفقًا لما نقلته وسائل اعلام فلسطينية رسمية، اليوم الخميس.

ويشير التقرير المصاحب لمشروع القانون إلى أن اللجنة تخصص "أموالًا كافية" لإعادة فتح القنصلية، التي أغلقها الرئيس السابق دونالد ترمب.

وبحسب التقرير، يطلب من وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، تقديم تقرير إلى الكونغرس حول إعادة الافتتاح والذي يجب أن يتضمن جدولًا زمنيًا لاستعادة مستويات التوظيف داخل القنصلية، ومدى استكمال هذه البعثة الدبلوماسية للاستراتيجية الأوسع لتحسين العلاقات مع الشعب الفلسطيني.

وفي سياق ذي صلة، حث وزير الحكم المحلي الفلسطينى مجدي الصالح، اليوم الأربعاء، مع نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في فلسطين لين هاستينجر، المعوقات والعراقيل التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلى والتي تحول دون تحقيق التنمية المحلية الشاملة، وتعمدها تأخير الموافقة على المخططات الهيكلية للعديد من البلدات والقرى والتجمعات، ومنع البناء في المناطق المصنفة "ج" بالضفة الغربية، ومخططات الإخلاء القسري والهدم في القدس المحتلة، والتوسع الاستيطاني.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة، اليوم الأربعاء، وفقًا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

ولفت "الصالح" إلى حرص الحكومة والوزارة على استمرارية العملية الديمقراطية فيما يتعلق بانتخابات مجالس الهيئات المحلية، مشيرًا إلى المشاورات الجارية بين مختلف الجهات لتحديد موعد جديد لهذه الانتخابات.

كما تطرق "الصالح" لأبرز البرامج التي تم تنفيذها لصالح قطاع الحكم المحلي من خلال الدعم الذي قدمته منظمات الأمم المتحدة، خاصة البرامج الداعمة لصمود المواطنين في مناطق "ج".

وأكد "الصالح" أهمية دعم الامم المتحدة للحكومة للايفاء بالتزاماتها تجاه الأهل في قطاع غزة، والاستمرار بتنسيق الجهود من أجل دعم جهود إعادة الاعمار.

وأشار "الصالح" إلى أن الوزارة ومن خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية لم تتوقف عن تقديم الدعم لتنفيذ المشاريع التطويرية طوال فترة الانقسام، لافتا لدعم الامم المتحدة لمخيمات اللاجئين وأهمية استمراره.