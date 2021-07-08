الخميس 08 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

خلال زيارته لفرنسا 2018.. ترامب: هتلر فعل الكثير من الأمور الحسنة

ترامب
ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال زيارة رسمية إلى فرنسا في 2018، إنّ أدولف هتلر "فعل الكثير من الأمور الحسنة"، وذلك وفقا لما نقله صحفي في وول ستريت جورنال في كتاب يصدر في 13 يوليو الجاري عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وفي كتابه وعنوانه "بصراحة، لقد فزنا في هذه الانتخابات"، يؤكّد الصحفي الأمريكي مايكل بيندر: أنّ الرئيس السابق قال هذا الكلام الإيجابي عن هتلر خلال "درس مرتجل في التاريخ" قدّمه لترامب يومها كبير موظفي البيت الأبيض آنذاك جون كيلي.

ووفقًا للكتاب فإنّ كيلي، الجنرال السابق في قوات مشاة البحرية الأمريكية "المارينز"، راح يومئذ "يذكّر الرئيس إلى أيّ جانب كانت كل دولة تقف خلال النزاع" كما راح يشرح له كيف أنّ "الحرب العالمية الأولى قادت إلى الحرب العالمية الثانية، وكذلك عن جميع الفظائع (التي ارتكبها) هتلر".

ووفقا للكتاب المقرر نشره قريبا،  فإنّ كيلي الذي "صُعق" بما قاله ترامب عن الفوهرر "قال للرئيس إنّه مخطئ، لكنّ ترامب ظلّ على موقفه" وراح يدافع عنه بالحديث عن النهضة الاقتصادية التي شهدتها ألمانيا بقيادة الحزب النازي في ثلاثينيات القرن الماضي.

ووفقًا للصحفي، الذي أورد هذه المعلومات نقلاً عن مصادر لم يسمّها، فإنّ كبير موظفي البيت الأبيض ردّ على ترامب بالقول: "لا يمكنك أن تتحدّث بإيجابية عن أدولف هتلر. بتاتاً".

ويقول بيندر إنّ ترامب "لديه جهل فظيع بالتاريخ" ولا سيّما بفصوله التي تتعلّق بالعبودية وبالفصل العنصري في الولايات المتحدة.

كان ترامب أثار خلال زيارته لفرنسا في 2018 جدلاً عندما ألغى زيارة كان مقرّراً أن يقوم بها إلى المقبرة الأمريكية في غابة بيلو التي تبعد نحو 100 كيلومتر شمال شرق باريس وتضمّ رفات جنود أميركيين قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى.

 

الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب أدولف هتلر صحيفة وول ستريت جورنال وول ستريت جورنال الامريكية مايكل بيندر

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