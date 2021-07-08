الخميس 08 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أستراليا تقدم مساعدات صحية لإندونيسيا لمواجهة الزيادة فى حالات كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستقدم مساعدات صحية إلى إندونيسيا لدعم جهودها لمواجهة الزيادة الكبيرة في حالات فيروس كورونا.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين في بيان صادر عن مكتبها إنها تحدثت مع نظيرتها وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي وأكدت وقوف أستراليا إلى جانب إندونيسيا.

وأوضح البيان أن المساعدات ستشمل معدات طبية متعلقة بالأوكسجين، بما في ذلك ألف جهاز تنفس وما يصل إلى 700 من مكثف الأوكسجين وأكثر من 170 أسطوانة أوكسجين ومجموعة من المواد الاستهلاكية واللوازم الطبية الأخرى، وأكثر من 40 ألف مجموعة اختبار سريع، و 2.5 مليون جرعة لقاح استرازينيكا خلال العام 2021م.

كما أعلنت الحكومة الأسترالية تقديم ما يصل إلى 15 مليون جرعة لقاح كورونا إلى شركائها في منطقة المحيط الهادئ وتيمور الشرقية بحلول منتصف العام 2022 م.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية السيناتورة ماريز باين في بيان صادر عن مكتبها "أستراليا وشركائها يعملون معًا للتغلب على وباء كورونا وحماية منطقتنا".

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.


إرشادات منظمة الصحة العالمية
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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