الخميس 08 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يحدد الرد المناسب على الهجوم السيبرانى ضد الحزب الجمهورى

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه سيحدد اليوم الخميس، خطته للرد المناسب على الهجوم الإلكتروني ضد اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن "بايدن أكد أنه سيحدد بشكل دقيق ما سيفعله الخميس للرد على الهجوم الإلكتروني الذي استهدف اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري".

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، في تصريحات سابقة، إن “تقارير وسائل الإعلام الأمريكية التي تزعم أن القراصنة الروس "كوزي بير” هي وراء الهجوم الإلكتروني سبقت الإدارة والتحقيق وأنه لم يتم إصدار أي إسناد فعلي بعد".

ونفى الحزب الجمهوري الأمريكي، تقارير حول اختراق قراصنة تابعين للحكومة الروسية أنظمة حواسيب اللجنة الوطنية بالحزب الجمهوري.

بدورها وصفت السفارة الروسية في الولايات المتحدة تلك التقارير بأنها افتراءات.

يذكر أن  الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن أن عدد الأمريكيين الذين تلقوا التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا سيبلغ 160 مليونًا حتى نهاية الأسبوع الجاري، ما يشكل نحو نصف عدد سكان البلاد.

وحذر بايدن من خطورة متحور "دلتا" من فيروس كورونا، داعيًا السكان لتلقي التطعيم ضد الفيروس.

وقال للصحفيين، إن "ملايين الأمريكيين لم يتلقوا اللقاح وما زالوا دون حماية حتى الآن، ولذلك فإن مجتمعاتهم وأصدقاءهم ومن يهتمون بهم مهددون"، مضيفًا أن "ذلك مقلق حتى أكثر بسبب نسخة دلتا".

وأشار إلى أن الإصابات بنسخة "دلتا" تمثل نحو "نصف جميع الحالات" في العديد من المناطق الأمريكية.

وحث بايدن المواطنين على تلقي اللقاح، قائلًا إن "التطعيم عام ومجاني ولم يكن أسهل ولم يكن أكثر أهمية مما هو الآن".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم الشهداء.. عقاب الفاسدين

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بفيروس كورونا

القبض على رجل أعمال وعضو مجلس إدارة نادٍ شهير بالتجمع

قرار عاجل من التربية والتعليم بشأن دخول امتحانات الثانوية العامة بالكتاب المدرسى

مجلة أمريكية: انتعاشة سياحية واقتصادية فى مصر مع افتتاح المتحف الكبير

محمد الباز يكتب: لماذا يحصد نجل رئيس حزب الحركة الوطنية كل هذه المناصب؟

قصة زواج أم كلثوم سرًا من الموسيقار محمود الشريف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

قاعدة 3 يوليو البحرية.. بين مشاعرالفخر وذكريات يوم تاريخي

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المدارس القبطية فى مصر

د. القس صفوت البياضى

بإمكانك تصحيح مسارك

جلال حمام

أي رئيس هذا؟

مؤمن المحمدي

تذر العلوم وتأخذ الفوتبولا

د. بهي الدين مرسي

فقه الأغلبية

خالد عكاشة

«أبى أحمد».. على طريق تيجراى فى الذهاب والعودة

ماجد حبته

لعنة الموارد!

صور

ندوة لتكريم الفنان عصام السقا بمؤسسة «الدستور» (صور)

صانعو الرقاق.. السيدة فرنسا وزوجة ابنتها

معرض الكتاب الـ52

محطة تل أبيب

المزيد

اكتشاف 4 إصابات بطفرة «دلتا بلس» لكورونا في إسرائيل

فلسطين تستنكر اعتقال قوات الاحتلال مدير عام لجان العمل الصحي

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة