بايدن يحدد الرد المناسب على الهجوم السيبرانى ضد الحزب الجمهورى

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه سيحدد اليوم الخميس، خطته للرد المناسب على الهجوم الإلكتروني ضد اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن "بايدن أكد أنه سيحدد بشكل دقيق ما سيفعله الخميس للرد على الهجوم الإلكتروني الذي استهدف اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري".

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، في تصريحات سابقة، إن “تقارير وسائل الإعلام الأمريكية التي تزعم أن القراصنة الروس "كوزي بير” هي وراء الهجوم الإلكتروني سبقت الإدارة والتحقيق وأنه لم يتم إصدار أي إسناد فعلي بعد".

ونفى الحزب الجمهوري الأمريكي، تقارير حول اختراق قراصنة تابعين للحكومة الروسية أنظمة حواسيب اللجنة الوطنية بالحزب الجمهوري.

بدورها وصفت السفارة الروسية في الولايات المتحدة تلك التقارير بأنها افتراءات.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن أن عدد الأمريكيين الذين تلقوا التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا سيبلغ 160 مليونًا حتى نهاية الأسبوع الجاري، ما يشكل نحو نصف عدد سكان البلاد.

وحذر بايدن من خطورة متحور "دلتا" من فيروس كورونا، داعيًا السكان لتلقي التطعيم ضد الفيروس.

وقال للصحفيين، إن "ملايين الأمريكيين لم يتلقوا اللقاح وما زالوا دون حماية حتى الآن، ولذلك فإن مجتمعاتهم وأصدقاءهم ومن يهتمون بهم مهددون"، مضيفًا أن "ذلك مقلق حتى أكثر بسبب نسخة دلتا".

وأشار إلى أن الإصابات بنسخة "دلتا" تمثل نحو "نصف جميع الحالات" في العديد من المناطق الأمريكية.

وحث بايدن المواطنين على تلقي اللقاح، قائلًا إن "التطعيم عام ومجاني ولم يكن أسهل ولم يكن أكثر أهمية مما هو الآن".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.