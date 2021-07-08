مستشار الرئيس يرد.. هل تشهد مصر الموجة الرابعة من كورونا؟

علق محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي لشئون الصحة، على وجود موجة رابعة من فيروس كورونا في مصر، قائلًا: "كل شيء ممكن".

وأضاف عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن "الفترة البينية بين الموجة الثانية والموجة الثالثة، والفترة البينية الحالية التي تشهد تناقصا في حالات الإصابة وحالات الوفاة، هي فترة هامة للغاية".

وأوضح أن "هذه الفترة البينية قبل وجود موجة رابعة تشهد تدريب وتعليم كافة الأطباء والعاملين والمسئولين، على تصدى الموجة، بالإضافة إلى توفير أكبر قدر من احتياطي الأوكسجين، والمستلزمات الطبية".

وتابع: "نتمنى إن ميجيش موجة رابعة، وتحويرات لفيروس كورونا أخرى، ولكن ما زالت هذه أمنيات، والواقع يستوجب منا توفير كافة الاحتياطات والاستعدادات اللازمة للتصدي لأي احتمالات واردة خلال الفترة القادمة".

إصابات كورونا في مصر

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 798 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216217 حتى اليوم.



وقالت الوزارة، في بيانها اليومي، إنه تم تسجيل 161 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 26 حالة جديدة.



وأضافت أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس “كورونا”، لافتة إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 282582 من ضمنهم 216217 حالة تم شفاؤها، و16332 حالة وفاة.