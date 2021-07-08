حصيلة وفيات كورونا حول العالم تتخطى الـ 4 ملايين

ذكرت أحدث بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تخطت عتبة الأربعة ملايين حالة منذ بدء الجائحة.

ويعني هذا الرقم الجديد أن الوفيات المسجلة المرتبطة بفيروس كورونا ارتفعت من ثلاثة إلى أربعة ملايين في أقل من ثلاثة أشهر.

وتظهر البيانات أنه تم تسجيل حوالي 185 مليون إصابة مؤكدة بالفيروس في جميع أنحاء العالم.

ويفترض الخبراء أن هناك المزيد من حالات الإصابة بالفيروس والوفيات غير المسجلة على مستوى العالم.

ويجرى تحديث موقع جونز هوبكنز بانتظام، وبالتالي يظهر أرقاما أعلى من تلك الخاصة بمنظمة الصحة العالمية.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا بحوالي 605 آلاف حالة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني بـ 525 ألف حالة وفاة بينما سجلت الهند حوالى 400 ألف حالة وفاة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

