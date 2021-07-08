الخميس 08 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لافروف: الغرب قد يسعى لزعزعة استقرار روسيا قبل الانتخابات البرلمانية

لافروف
لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الدول الغربية قد تسعى لزعزعة الاستقرار في بلاده قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 19  سبتمبر المقبل، عبر التحريض على الاحتجاجات.


وأضاف لافروف، اليوم الخميس، أنه "يمكن الافتراض أنه قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، ستكون هناك محاولات جديدة لتقويض وزعزعة استقرار الوضع، والتحريض على بعض الاحتجاجات، حتى الاحتجاجات العنيفة منها، كما يحب الغرب أن يفعل دوما"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.


وتابع: "قد يطلق الغرب حملة عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات"، لافتا إلى أن "هذه السيناريوهات التي رسمها الغرب لن تتحقق".


وكان سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أشار في وقت سابق إلى أن هناك محاولات خارجية لتأجيج التوتر الاجتماعي في روسيا قبل الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى "أهمية اعتراض أي محاولات لإلحاق الضرر بالمصالح الوطنية وحقوق المواطنين الروس".

 

وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء، أن موسكو وجاكرتا تناقشان إمكانية توريد وتوطين إنتاج اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في إندونيسيا.


وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي "لقد أكدنا استعدادنا للعمل والتعاون بشكل وثيق مع إندونيسيا على أساس ثنائي، ويشمل ذلك ليس فقط إمكانية توريد اللقاحات ضد فيروس كورونا إلى هذه الدولة، بل وإنتاجها أيضا".


وأضاف "هناك قناعة لدى موسكو وجاكرتا بضرورة توفير اللقاحات للمجتمع الدولي بأسره، ودعم مبادرات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بشأن هذا الأمر" .

 

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم الشهداء.. عقاب الفاسدين

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بفيروس كورونا

القبض على رجل أعمال وعضو مجلس إدارة نادٍ شهير بالتجمع

قرار عاجل من التربية والتعليم بشأن دخول امتحانات الثانوية العامة بالكتاب المدرسى

مجلة أمريكية: انتعاشة سياحية واقتصادية فى مصر مع افتتاح المتحف الكبير

محمد الباز يكتب: لماذا يحصد نجل رئيس حزب الحركة الوطنية كل هذه المناصب؟

قصة زواج أم كلثوم سرًا من الموسيقار محمود الشريف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

قاعدة 3 يوليو البحرية.. بين مشاعرالفخر وذكريات يوم تاريخي

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المدارس القبطية فى مصر

د. القس صفوت البياضى

بإمكانك تصحيح مسارك

جلال حمام

أي رئيس هذا؟

مؤمن المحمدي

تذر العلوم وتأخذ الفوتبولا

د. بهي الدين مرسي

فقه الأغلبية

خالد عكاشة

«أبى أحمد».. على طريق تيجراى فى الذهاب والعودة

ماجد حبته

لعنة الموارد!

صور

ندوة لتكريم الفنان عصام السقا بمؤسسة «الدستور» (صور)

صانعو الرقاق.. السيدة فرنسا وزوجة ابنتها

معرض الكتاب الـ52

محطة تل أبيب

المزيد

اكتشاف 4 إصابات بطفرة «دلتا بلس» لكورونا في إسرائيل

فلسطين تستنكر اعتقال قوات الاحتلال مدير عام لجان العمل الصحي

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة