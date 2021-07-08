لافروف: الغرب قد يسعى لزعزعة استقرار روسيا قبل الانتخابات البرلمانية

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الدول الغربية قد تسعى لزعزعة الاستقرار في بلاده قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 19 سبتمبر المقبل، عبر التحريض على الاحتجاجات.



وأضاف لافروف، اليوم الخميس، أنه "يمكن الافتراض أنه قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، ستكون هناك محاولات جديدة لتقويض وزعزعة استقرار الوضع، والتحريض على بعض الاحتجاجات، حتى الاحتجاجات العنيفة منها، كما يحب الغرب أن يفعل دوما"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.



وتابع: "قد يطلق الغرب حملة عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات"، لافتا إلى أن "هذه السيناريوهات التي رسمها الغرب لن تتحقق".



وكان سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أشار في وقت سابق إلى أن هناك محاولات خارجية لتأجيج التوتر الاجتماعي في روسيا قبل الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى "أهمية اعتراض أي محاولات لإلحاق الضرر بالمصالح الوطنية وحقوق المواطنين الروس".

وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء، أن موسكو وجاكرتا تناقشان إمكانية توريد وتوطين إنتاج اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في إندونيسيا.



وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي "لقد أكدنا استعدادنا للعمل والتعاون بشكل وثيق مع إندونيسيا على أساس ثنائي، ويشمل ذلك ليس فقط إمكانية توريد اللقاحات ضد فيروس كورونا إلى هذه الدولة، بل وإنتاجها أيضا".



وأضاف "هناك قناعة لدى موسكو وجاكرتا بضرورة توفير اللقاحات للمجتمع الدولي بأسره، ودعم مبادرات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بشأن هذا الأمر" .

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.