الخميس 08 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

اليابان: توقعات بهطول المزيد من الأمطار وتحذيرات من فيضانات

فيضان
فيضان

أصدرت السلطات اليابانية في هيروشيما وأجزاء أخرى من شرق وغرب البلاد تحذيرات، اليوم الخميس، من أن هطول الأمطار الغزيرة ربما يزيد من خطر الفيضانات والانهيارات الأرضية، كما طلبت السلطات من مئات الآلاف من السكان الوصول إلى مناطق آمنة.


كما تأثرت مقاطعتا شيمان وتوتورى بشدة، حيث أفادت تقارير بوقوع أضرار بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات في أماكن عدة.


وتم حث ما يقرب من 500 ألف شخص هناك على البحث عن الأمان من المخاطر.


وفي مقاطعة شيزوكا، تسبب هطول الأمطار بشكل قياسي على مدار أيام في إضغاف قشرة الأرض في بعض المناطق لدرجة تزايدت معها مخاطر حدوث المزيد من الانهيارات الأرضية.


وفي الأسبوع الماضي، ضرب انهيار أرضي هائل مدينة أتامي الساحلية في مقاطعة شيزوكا ، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل، ولا يزال حوالي 24 شخصا في عداد المفقودين.

 

وكانت أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، الأربعاء، تحذيرا من حدوث فيضانات وانهيارات أرضية بعد ساعات في المناطق المطلة على ساحل بحر اليابان، مع توقع هطول أمطار غزيرة من شرق البلاد إلى غربها.


كما أصدرت الوكالة تحذيرات من عواصف رعدية في أجزاء من محافظتي شيماني وتوتوري، مع حث السكان هناك، وعددهم حوالي 330 ألف شخص، على الإخلاء في غضون الساعات القادمة، حسبما نقلت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية على موقعها الإلكتروني.


في الوقت نفسه، أجلت حكومة بلدية "ماتسو" في شيماني التطعيمات ضد فيروس كورونا كوفيد-19 لحوالي 200 من كبار السن المقرر توزيعها في وقت لاحق من اليوم بسبب الأمطار.


وقالت الوكالة إن الأمطار القياسية في محافظة "شيزوكا" أثرت على صلابة الأرض في بعض المواقع وزادت من مخاطر وقوع كوارث مماثلة للانهيار الطيني الكبير الذي حدث هناك في أواخر الأسبوع الماضي، وأودى بحياة 4 أشخاص على الأقل وفقدان 27 شخصا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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