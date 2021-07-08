الخميس 08 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تسجل 17 إصابة جديدة بكورونا

الصين
الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس إن بر الصين الرئيسي سجل 17 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس مقارنة مع 57 في اليوم السابق.


وذكرت اللجنة في بيان أن اثنتين من الحالات الجديدة رُصدت داخل البلاد، بينما وفدت باقي الإصابات من الخارج.


وأضافت أن عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض بلغ 10. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.


وذكرت اللجنة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في الصين بلغ 91966 حالة، في حين ظل عدد الوفيات ثابتا عند 4636.
 

إصابات كورونا حول العالم
ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 184 مليونا و616 ألفا و978 حالة.


وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة سي إن إن" الأمريكية - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 3 ملايين و993 ألفا و241 حالة، حتي الأربعاء.

 

لقاحات كورونا حول العالم
وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 3.26 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

 

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من
حيث عدد السكان.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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