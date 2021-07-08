بايدن يحد من استخدام الولايات المتحدة لاتفاقيات غير كاملة للعمال

قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض ، جين بساكي ، إن الرئيس الامريكي جو بايدن سيوقع أمرًا تنفيذيًا يحد من استخدام الاتفاقات غير الكاملة التي تمنع للعمال الذين يتركون وظيفة ما من العمل لدى منافس.

وقالت بساكي في تصريحات صحفية لصحيفة "واشنطن تايمز"، إن الرئيس "يعتقد أنه إذا قدم لك شخص ما وظيفة أفضل، فيجب أن تكون قادرًا على قبولها".

ومن المقرر أن يدعو بايدن أيضًا لجنة التجارة الفيدرالية إلى صياغة قواعد للحد من استخدام مثل هذه الاتفاقيات ، وفقًا بساكي ، التي قدرت أن الاتفاقيات تؤثر على أكثر من 30 مليون عامل، بجانب دعوة لجنة التجارة الفيدرالية إلى حظر متطلبات الترخيص غير الضرورية للوظائف، مما يؤثر على العمال الذين يتنقلون بين الولايات ثم يحتاجون بعد ذلك إلى الحصول على ترخيص جديد.

وقالت بساكي: "في حين أن الترخيص المهني يمكن أن يخدم مخاوف مهمة تتعلق بالصحة والسلامة ، فإن الترخيص غير الضروري أو المرهق للغاية يمكن أن يحرم الناس من الوظائف".

وكانت قامت لجنة التجارة الفيدرالية بالتحقيق في استخدام ترخيص بعض العمال ، والتحقق مما إذا كانت المتطلبات قد تم استخدامها في بعض الصناعات لمنع المنافسة.

وتعد المقترحات معًا جزءًا من جهود إدارة بايدن لتعزيز المنافسة للعمال من خلال تقييد كيفية ممارسة الشركات لسلطتها على عمالها، فيما جادلت الشركات بأن الاتفاقات غير الكاملة تمنع المنافسين من سرقة الموظفين الذين يأخذون معهم بعد ذلك معرفتهم المؤسسية لتعزيز شركاتهم الجديدة.

وكان تعهد بايدن خلال الحملة الانتخابية العام الماضي، بإلغاء الاتفاقات غير الكاملة ، قائلاً إن البنود "تعيق قدرة الموظفين على السعي للحصول على أجور أعلى ومزايا وظروف عمل أفضل من خلال تغيير أصحاب العمل".