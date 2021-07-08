الخميس 08 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يحد من استخدام الولايات المتحدة لاتفاقيات غير كاملة للعمال

جو بايدن
جو بايدن

قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض ، جين بساكي ، إن الرئيس الامريكي جو بايدن سيوقع أمرًا تنفيذيًا يحد من استخدام الاتفاقات غير الكاملة التي تمنع للعمال الذين يتركون وظيفة ما من العمل لدى منافس.

 

وقالت بساكي في تصريحات صحفية لصحيفة "واشنطن تايمز"، إن الرئيس "يعتقد أنه إذا قدم لك شخص ما وظيفة أفضل، فيجب أن تكون قادرًا على قبولها".

 

ومن المقرر أن يدعو بايدن أيضًا لجنة التجارة الفيدرالية إلى صياغة قواعد للحد من استخدام مثل هذه الاتفاقيات ، وفقًا بساكي ، التي قدرت أن الاتفاقيات تؤثر على أكثر من 30 مليون عامل، بجانب دعوة لجنة التجارة الفيدرالية إلى حظر متطلبات الترخيص غير الضرورية للوظائف، مما يؤثر على العمال الذين يتنقلون بين الولايات ثم يحتاجون بعد ذلك إلى الحصول على ترخيص جديد.

 

وقالت بساكي: "في حين أن الترخيص المهني يمكن أن يخدم مخاوف مهمة تتعلق بالصحة والسلامة ، فإن الترخيص غير الضروري أو المرهق للغاية يمكن أن يحرم الناس من الوظائف".

 

وكانت قامت لجنة التجارة الفيدرالية بالتحقيق في استخدام ترخيص بعض العمال ، والتحقق مما إذا كانت المتطلبات قد تم استخدامها في بعض الصناعات لمنع المنافسة.

 

وتعد المقترحات معًا جزءًا من جهود إدارة بايدن لتعزيز المنافسة للعمال من خلال تقييد كيفية ممارسة الشركات لسلطتها على عمالها، فيما جادلت الشركات بأن الاتفاقات غير الكاملة تمنع المنافسين من سرقة الموظفين الذين يأخذون معهم بعد ذلك معرفتهم المؤسسية لتعزيز شركاتهم الجديدة.

 

وكان تعهد بايدن خلال الحملة الانتخابية العام الماضي، بإلغاء الاتفاقات غير الكاملة ، قائلاً إن البنود "تعيق قدرة الموظفين على السعي للحصول على أجور أعلى ومزايا وظروف عمل أفضل من خلال تغيير أصحاب العمل".

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم الشهداء.. عقاب الفاسدين

الأكثر قراءة

قرار عاجل من التربية والتعليم بشأن دخول امتحانات الثانوية العامة بالكتاب المدرسى

حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بفيروس كورونا

القبض على رجل أعمال وعضو مجلس إدارة نادٍ شهير بالتجمع

محمد الباز يكتب: لماذا يحصد نجل رئيس حزب الحركة الوطنية كل هذه المناصب؟

«الصحة»: تسجيل 161 إصابة جديدة بكورونا و26 حالة وفاة

البلوجر هبة مبروك تعلن الزواج من كلب.. وهجوم عنيف من متابعيها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

قاعدة 3 يوليو البحرية.. بين مشاعرالفخر وذكريات يوم تاريخي

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المدارس القبطية فى مصر

د. القس صفوت البياضى

بإمكانك تصحيح مسارك

جلال حمام

أي رئيس هذا؟

مؤمن المحمدي

تذر العلوم وتأخذ الفوتبولا

د. بهي الدين مرسي

فقه الأغلبية

خالد عكاشة

«أبى أحمد».. على طريق تيجراى فى الذهاب والعودة

ماجد حبته

لعنة الموارد!

صور

ندوة لتكريم الفنان عصام السقا بمؤسسة «الدستور» (صور)

صانعو الرقاق.. السيدة فرنسا وزوجة ابنتها

معرض الكتاب الـ52

محطة تل أبيب

المزيد

اكتشاف 4 إصابات بطفرة «دلتا بلس» لكورونا في إسرائيل

فلسطين تستنكر اعتقال قوات الاحتلال مدير عام لجان العمل الصحي

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة