المترو: لجان سرية للإمساك بالباعة الجائلين

قالت مصادر خاصة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إن هناك حملات تفتيش على الخطين الأول والثاني للمترو لمنع ظاهرة الباعة الجائلين داخل المحطات، وذلك عقب الأمساك بإحدى الباعة الجائلين يتجه من الخط الثاني للمترو للخط الثالث.

وأوضحت المصادر، أن لجان التقتيش سوف تكون لجان سرية داخل الخطين الأول والثاني للمترو وذلك لمنع تواجد الباعة الجائلين داخل المحطات ومنع تواجد تلك الظاهرة في الخط الثالث للمترو، خاصة إنه يقع تحت إدارة الشركة الفرنسية.



وأشارت المصادر إلى أن في حال قيام المواطنين بالدفاع عن الباعة الجائلين داخل المترو من خلال الحديث مع من يقوم بالإمساك بهم سيتم التعامل معه بشكل صارم، لافتة إلى أن بعض المواطنين يقوموا بالتستر على الباعة الجائلين داخل القطارات ويمنعوا الإمساك بهم.

وقالت مصادر خاصة فى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، إن هناك لجان تفتيش سرية على الخطين الأول والثاني للمترو، للتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامة خلال التواجد داخل المحطات.

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك متابعة مستمرة لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وذلك تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء، لافتة إلى أنه يتم تحرير محاضر للمخالفين بتعليمات ارتداء الكمامة.

وأشارت المصادر إلى أن هناك لجان تفتيش عند شبابيك حجز التذاكر للتأكد من ارتداء الكمامة قبل الوصول لرصيف المحطة، وفى حال عدم ارتدائها يتم المنع من عبور ماكينات التذاكر، ويتم تحرير محضر، حيث تم تحرير ما يقرب من ٢٠٠٠ محضر.

وكان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قد تفقد أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات الرصف من تقاطع محور 26 يوليو حتى تقاطع "إسكندرية الزراعي" بطول 15 كم، كما اطلع على الخطة الخاصة بتطوير طريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي بعد انتهاء التصميمات ووجّه بالبدء الفوري في تنفيذها.