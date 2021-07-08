وزير الخارجية الأمريكى يجدد التزام بلاده بمساندة شعب هايتى وحكومته

جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التزام بلاده المستمر بالعمل مع حكومة هايتي ودعم شعبه وتحقيق الحكم الديمقراطي والسلام والأمن فيه.



وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، إن هذا جاء خلال اتصال هاتفي أجراه بلينكن اليوم مع كلود جوزيف القائم بأعمال رئيس الوزراء الهايتي، حيث قدم تعازيه لأسرة الرئيس جوفينيل مويس الذي اغتيل صباح الأربعاء ، كما أعرب الوزير عن تمنيات بلاده شفاء زوجته مارتين من إصابتها في الحادث.



وكان وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، اغتيال رئيس هايتي بـ"المروع" و"المأساوي"، وقالت إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ما زالت تجمع المعلومات حول الهجوم.



وأضافت ساكي - في تصريحات إعلامية - أنه من المتوقع أن يتلقى بايدن إحاطة عن الهجوم من فريقه المعني بالأمن القومي في وقت لاحق اليوم، بحسب ما أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.



وأشارت إلى أن موظفي السفارة ووزارة الخارجية الأمريكية سيتواصلون مع المسؤولين في هايتي بشأن الوضع.



وقالت ساكي : "الرسالة إلى شعب هايتي هي أن هذه مأساة، جريمة مروعة، ونحن آسفون جدًا للخسارة التي ألمت بهم والتي يمرون بها جميعهم، إذ يستيقظ الكثير منهم هذا الصباح ويسمعون هذه الأخبار"، وأضافت : "نقف على استعداد وإلى جانبهم لتقديم أي مساعدة يحتاجونها".



ومن المرجح أن يتم إطلاع بايدن على التطورات، قبل أن يغادر في رحلة إلى إلينوي، وفقًا للصحيفة.



وكانت وسائل إعلام قد نقلت، في وقت سابق اليوم، بيانًا لرئيس الوزراء المؤقت في هايتي كلود جوزيف، قال فيه إن رئيس البلاد جوفينيل مويس اغتيل في هجوم على مقر إقامته خلال الليل، كما أصيبت السيدة الأولى مارتين مويس في الهجوم وتم نقلها إلى المستشفى.



وأشارت الصحيفة إلى أنه ليس من الواضح كيف قُتل رئيس هايتي، لكن جوزيف، قال إن مجموعة من الأفراد مجهولي الهوية هاجموا مقر إقامته الخاص في منتصف الليل حوالي الساعة الواحدة صباحًا.