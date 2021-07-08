الخميس 08 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أفغانستان فى مرمى نيران طالبان

طالبان
طالبان

رأت صحيفة واشنطن تايمز، أن إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن، تسعي هذا الأسبوع جاهدة للدفاع عن انسحابها السريع من أفغانستان وسط سلسلة انتصارات طالبان التي جعلت الحكومة المركزية الهشة في البلاد على وشك الانهيار.

 

يأتي ذلك عقب إعلان القيادة المركزية للجيش الأمريكي، إتمام 90 بالمئة من انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، والذي تعهد به الرئيس الامريكي جو بايدن بالانسحاب الكامل من أفغانستان بحلو ل 11  سبتمبر المقبل.

 

خروج قوات الأمريكية سريعاً مكسب للمتمردين

 يقول محللو السياسة الخارجية في حديثهم لـ" واشنطن تايمز"، إن الرئيس بايدن ومساعديه قد فوجئوا بالسرعة التي خرجت بها أفغانستان عن السيطرة بدون القوات الأمريكية والقوة الجوية - آمنة ضد مكاسب المتمردين.

 

ومع إصرار البنتاجون على أنه يمكن أن يراقب التطورات داخل أفغانستان - بما في ذلك الاحتمال الحقيقي بأن الجماعات الإرهابية مثل القاعدة وداعش ستجد قواعد جديدة للعمليات - من "ما وراء الأفق" بمجرد رحيل القوات الأمريكية والقوات المتحالفة يواجه أيضًا اختبارًا مبكرًا شديدًا.

 

طالبان في طريقها لهزيمة قوات الأمن الأفغاني

وأوضحت الصحيفة في تقريرها:" إنه في غياب القوات الأميريكية ، فإن طالبان في طريقها لهزيمة قوات الأمن الأفغانية في غضون أشهر  وفي طريقها للسيطرة على المراكز السكانية الرئيسية، وربما تتطلع إلى هجوم نهائي على العاصمة كابول.

 

المسؤولين في إدارتي ترامب وبايدن على دراية تامة بمخاطر الانسحاب

وقالت الصحيفة:"إنه بالرغم من أن الرئيس السابق دونالد ترامب هو الذي وضع الولايات المتحدة على طريق الانسحاب بعد 20 عامًا من الحرب ، إلا أن بايدن تمسك بهذه الخطة على الرغم من الأدلة المتزايدة على أن طالبان كانت عازمة على اكتساب السلطة من خلال العنف المطلق مع الحفاظ على علاقات وثيقة مع الإرهابيين. جماعات مثل القاعدة.

 

ولم تحرز الولايات المتحدة ومحاولات أخرى للوساطة في اتفاق لتقاسم السلطة بين حركة طالبان الإسلامية والحكومة المتعثرة المدعومة من الولايات المتحدة في كابول تقدمًا يُذكر.

 

كان كبار المسؤولين في إدارتي ترامب وبايدن على دراية تامة بمخاطر الانسحاب - وقد جادل القادة العسكريون الأقوياء في عهد كلا الرئيسين ضده - لكن السرعة التي تدهورت بها أفغانستان تركت البيت الأبيض المذهول يتدافع للحصول على إجابات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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