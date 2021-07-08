أوقات وأماكن قطع الكهرباء فى المحلة.. غدًا

قال المهندس أشرف الحسيني، رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، إنه سيتم فصل التيار الكهربائي من لوحة توزيع أبوشاهين التابعة لكهرباء شمال المحلة، يوم غدًا الجمعة، من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة التاسعة صباحًا، لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

وأشار رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، إلى أن المناطق التى سيشملها انقطاع التيار خلال تلك الفترة الزمنية بمدينة المحلة هي: منطقة أبوشاهين، ومركز القلب، والمستشفى العام، ومنطقة تقسيم الشامي، ومنطقة الجندي، وطريق المنصورة القديم، ومنطقة بلدية المحلة، وشكرى القوتلى، ومحب، وأبوراضى، ومنطقة جامع قادوس، و6 أكتوبر، ومعهد الفتيات، وخلف النسيج، ومستشفى أبوالعزم، ومستشفى الدرة، ومنطقة رستم، ومنطقة كميدار، وشارع سعد محمد سعد، وشارع التجارة، ومنطقة فرهة، ومنطقة الأوقاف.

كما أوضحت العلاقات العامة بمحافظة الغربية، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي من محطة محولات زفتى الجديدة ومحطة المحولات القديمة، يوم السبت المقبل، من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة التاسعة صباحًا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية على المحطتين.



وأوضح قطاع كهرباء شرق الغربية، التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، أن الأماكن التي سيشملها انقطاع التيار الكهربائي خلال تلك المدة الزمنية وهي مدينة زفتى بالكامل، وخطوط الريف، وقريتي كفركلا الباب، والكرما بمركز السنطة.



وطالبت العلاقات العامة بمحافظة الغربية، المواطنيين فى الأماكن التي ستتأثر بتدبير احتياجاتهم من الكهرباء وتوفير المصدر البديل خلال ساعات فصل التيار خاصة المستشفيات والمخابز.

وبين طارق رحمي، محافظ الغربية، أن قطاع الموارد المائية والري شهد خلال 7 سنوات الأخيرة تنفيذ 166 مشروع ما بين إنشاء وتجديد وإحلال عدد من المشروعات بتكلفة إجمالية قدرها 571 مليون و335 ألف جنيه.

وأضاف محافظ الغربية: شملت إنشاء وإحلال وتجديد وصيانة كباري، وأفمام الترع وشبكات الصرف الزراعي المغطى، وتطوير المساقي وتغطية وتأهيل الترع وكذلك إنشاء محطات رفع لخط مياه الصرف الزراعي بمياه الري، وتغطية الترع ومشروعات تقوية وتدعيم جسور الترع وتأهيل قناطر زفتي، ومشروع حفر آبار وتوصيل التيار الكهربي لها.

وأشار "رحمى" أنه جاري تنفيذ 62 مشروع تأهيل وتغطية للترع تم تنفيذ 21 منها بتكلفة قدرها 893 مليون و865 ألف جنيه، كما تم تنفيذ 11 مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الزراعي المغطى بتكلفة قدرها 98 مليون و744 ألف جنيه، وذلك الإضافة إلى عقود تطهير الترع والمصارف بمتوسط تكلفة سنوية 38 مليون و600 ألف جنيه.