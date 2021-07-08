انتهاء البحث عن ناجين محتملين تحت ركام المبنى المنهار فى فلوريدا

أعلنت السلطات الأمريكية، أنّ فرق الإنقاذ ستوقف عمليات البحث عن ناجين محتملين تحت ركام المبنى السكني الذي انهار جزئياً قبل أسبوعين في سيرفسايد قرب مدينة ميامي في ولاية فلوريدا وستركّز جهودها على رفع الأنقاض لانتشال الجثث المطمورة تحتها.



وقالت رئيسة بلدية مقاطعة ميامي-ديد دانييلا ليفين كافا "ببالغ الحزن أعلن لكم أننا اتّخذنا بعد ظهر اليوم القرار البالغ الصعوبة بالانتقال من مرحلة البحث والإنقاذ إلى مرحلة انتشال (الجثث)"، مشيرة إلى أنّ عدد الجثث التي انتشلت حتى الساعة بلغ 54 في حين لا يزال 86 شخصًا في عداد المفقودين.



وكان مبنى "تشامبلين تاورز ساوث" المؤلف من 12 طابقًا والمطل على المحيط في منطقة "سيرفسايد" قرب ميامي بيتش قد انهار جزئيًا يوم 24 من شهر يونيو الماضي، ولايزال السبب وراء انهيار المبنى والذي صمد لعقود أمام الأعاصير، غير معروف وجار التحقيق للكشف عن ملابساته.

وقالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن وثائق داخلية تتعلق ببرج فلوريدا المنهار فى سيرفسايد ألقت الضوء على محدثات عاجلة بشأن وضع البناء في الأشهر التي سبقت انهياره.

وفي سلسلة من المقترحات التى تم تقديمها للسكان في خريف وشتاء 2020، تم التحذير من وضع المبنى، وكتب على مذكرات تلك المقترحات، "لماذا يتعين علينا القيام بكل هذا الآن" وتم إخبارهم بأن الممر الموجود أعلى المبنى يعاني من "تصريف سيئ للغاية (عيب فى التصميم).

وكُتب فى أكتوبر الماضى: "لا توجد طبقة مانعة لتسرب المياه فوق المرآب فى الممر أو فى أى منطقة باستثناء سطح المسبح وأحواض النباتات، وقد أدى ذلك إلى تعريض المرآب لتسرب المياه لمدة 40 عامًا، وفى حالة وجود العزل المائى، فقد فشلت، وقد تسربت المياه تحتها وتسبب فى حدوث المزيد الضرر الذى لحق بالخرسانة ".