الليلة.. حفل إطلاق ومناقشة كتاب «سنة أولى نفسية» بمكتبة ديوان مصر الجديدة

على هامش فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب٬ تستضيف مكتبة ديوان بفرع مصر الجديدة٬ في السابعة من مساء اليوم الخميس٬ حفل إطلاق ومناقشة كتاب «سنة أولى نفسية»٬ والصادر حديثا عن دار الكرمة للنشر٬ من تأليف شيماء الجمال٬ وعن الكتاب يقول الدكتور ماهر عبد الحميد، استشاري الطب النفسي: «كتاب مفيد ومهم كنقطة انطلاق لعالم الوعي النفسي».

وتقول شيماء الجمَّال عن كتابها الجديد: «سنة أولى نفسية» كتاب هيساعدك تفهم ذاتك وتصاحبها، وتحب جسمك، وتحترم نفسك جوه علاقاتك، في سنة 2016 اتشخصت باضطراب وجداني ثنائي القطب، ومن يومها حياتي اتغيرت، ومن يومها وأنا باقرأ بشكل مكثف في الصحة النفسية، وباحضر جلسات علاج نفسي، فردية وجماعية، بشكل منتظم، وباكتب كل اللي باتعلِّمه فيها، وبدأت من سنتين الدراسة المتخصصة.

وتابعت: في أول الرحلة كنت متلخبطة، وكانت الكتب النفسية العلمية معقدة عليا وصعبة، وكان نفسي أقرأ كتب بسيطة تاخدني في رحلة فهم الذات والعلاقات. وبعد ما مشيت خمس سنين كاملة في الكتابة والدراسة قررت إني أحاول أقدِّم الكتاب ده؛ كتاب يساعد كل شخص يبدأ المشوار، كتاب ينوَّر شوية مفاهيم صعبة ويوصَّلها بشكل بسيط للي لسه بيبدأوا طريق الوعي النفسي.

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واستكملت: لكتاب ده ليك لو لسه بادئ رحلة البحث عن الذات، لو لسه بتدوَّر على نفسك وعايز تقف على أرض صلبة.. علشان كده اسمه «سنة أولى نفسية».

شيماء الجمَّال كاتبة ومدوِّنة مصرية، مهتمة بمجال الصحة النفسية، وباحثة في مجال العلاقات العاطفية والإنسانية. عملت شيماء سنوات عديدة مع الأطفال الصغار، وفي مجال الصحافة وإعداد البرامج التلفزيونية وصناعة المحتوى. أسَّست في عام 2011 مشروع «أنا حامل - نادي الحوامل والأمهات الجُدد»، وهي أول منصة إلكترونية ومجتمع افتراضي مخصص للحوامل والأمهات الجُدد في مصر.

يشار إلى أن دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب الثانية والخمسين، تشهد مشاركة 1218 ناشر مصري وعربي وأجنبي من 25 دولة، كما تتضمن الفعاليات إطلاق مبادرة ثقافتك كتابك، كما سيتم تخصيص ركن خاص سعر الكتاب به من جنيه إلى 20 جنيهًا، ويشهد أيضا المعرض لأول مرة هذا العام المنصة الإلكترونية، وبها أول معرض افتراضي موازٍ بتقنية 3D، كما يتم إطلاق جميع الفعاليات والأنشطة افتراضيًّا على المنصة حفاظًا على السلامة والصحة العامة للجمهور، كما أن حجز تذاكر المعرض والحصول عليها مجانًا هذا العام.

كما يشارك فى المعرض هذا العام 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول أفريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إريتريا، الصومال، 12 دول أسيوية هى العراق، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول أوربية هى صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالاضافة إلى أمريكا.