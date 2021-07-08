ارتفاع الوفيات بجنوب أفريقيا إلى أعلى مستوى لها فى 6 أشهر

ارتفعت الوفيات الزائدة ، التي يُنظر إليها على أنها طريقة أكثر دقة لقياس إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، إلى أعلى مستوى لها منذ ناير الماضي في جنوب أفريقيا حيث انتشرت سلالة دلتا المتحورة لفيروس كورونا إلى جميع المقاطعات التسع في البلاد.



وفي الأسبوع المنتهي في 27 يونيو ، سجلت البلاد 5228 حالة وفاة مقارنة بـ 1729 حالة وفاة رسمية بسبب الفيروس ، حسبما ذكر مجلس البحوث الطبية في جنوب أفريقيا في تقريرها.

ويعزى الارتفاع المفاجئ في الوفيات إلى موجة ثالثة حادة من الإصابات في جوتينج، المركز الصناعي الذي يضم جوهانسبرج وبريتوريا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.



والوفيات الزائدة هي مصطلح يستخدم في علم الأوبئة والصحة العامة يشير إلى عدد الوفيات من جميع الأسباب أثناء الأزمة.

إصابات كورونا حول العالم

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 184 مليونا و616 ألفا و978 حالة.



وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة سي إن إن" الأمريكية - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 3 ملايين و993 ألفا و241 حالة، حتي الأربعاء.

لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 3.26 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

