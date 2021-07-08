الخميس 08 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس حكومة الوحدة الليبية يتسلم تقرير المراجعة الدولية للمصرف المركزى

عبدالحميد الدبيبة
عبدالحميد الدبيبة

استلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، مساء الأربعاء، من المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، النسخة الأولى من تقرير المراجعة الدولية الخاص بمصرف ليبيا المركزي، والذي تم إعداده تحت إشراف البعثة.

وأكد رئيس الحكومة للمبعوث الأممي، وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية الليبية، أن توحيد المصرف المركزي هدف لابد من تحقيقه، بأسرع وقت ممكن لتوحيد الجهود للبناء، وأن أي ملاحظات تتعلق بالأداء الحكومي بهذا التقرير ستلقى الاهتمام اللازم من قبل الحكومة.

وفي نفس السياق، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن تسليمها تقرير فريق المراجعة الدولية الخاص بحسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء، صباح الخميس، إلى الجهات المعنية وذلك بحضور المسؤولين الليبيين في احتفالية بفندق المهاري بالعاصمة طرابلس.

وسيحضر تسليم التقرير كل من رئيس وعضوي المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، والمبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائب المحافظ علي الحبري، وعدد من المستشارين، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وتسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء الأربعاء، خلال لقائه مع المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش النسخة الأولى من تقرير المراجعة الدولية الخاص بمصرف ليبيا المركزي طرابلس والبيضاء والذي تم إعداده تحت إشراف البعثة.

وأكد «الدبيبة» للمبعوث الأممي أن توحيد المصرف المركزي هدف لابد من تحقيقه بأسرع وقت ممكن والذي من خلاله نستطيع توحيد الجهود للبناء.

وشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن أي ملاحظات تتعلق بالاداء الحكومي بهذا التقرير ستلقى الاهتمام اللازم من قبلنا.

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