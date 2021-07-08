الخميس 08 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: المنظومة الدفاعية فى محيط السفارة الأمريكية تتصدى لهجوم جديد

المنظومة الدفاعية
المنظومة الدفاعية في محيط السفارة الأمريكية

أعلنت وسائل إعلام عراقية، صباح اليوم الخميس، أن المنظومة الدفاعية في محيط السفارة الأميركية ببغداد تتصدى لهجوم جديد استهدف السفارة بصاروخ.

 

وقالت مصادر أمنية عراقية، وفقاً لفضائية سكاي نيوز، إن الهجوم الصاروخي استهدف السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء في بغداد، وأطلق من جانب الرصافة في العاصمة بغداد


استهداف قاعدة عين الأسد بـ7 صواريخ

وكانت تعرضت قاعدة عين الأسد غرب العراق الأربعاء لاستهداف من خلال إطلاق بـ7 صواريخ نفذته طائرات مسيرة للقاعدة  التي تستضيف قوات تدريب أمريكية بمحافظة الأنبار.

 

القبض على الإرهابي المسؤول عن مجزرة الخالص في عام 2007

 وعلى صعيد أخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي الأبعاء، القبض على الإرهابي المسؤول عن مجزرة الخالص في عام 2007 والتي راح ضحيتها 15 مواطنا.

 

وذكر بيان للخلية أوردته وكالة الأنباء العراقية، أن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على إرهابي يعد من أخطر وأبرز العناصر الإرهابية في تنظيم (داعش)، حيث نفذ عدة عمليات إرهابية استهدف خلالها دورية للشرطة، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة منهم واغتيال 15 مواطنا كانوا جالسين في مقهى بقضاء الخالص بمحافظة ديالي عام 2007، إضافة إلى عمليات أخرى ضد المواطنين العزل.
 

ومنذ أيام، كشفت خلية الإعلام الأمني العراقي،  أن وكالة الاستخبارات أحبطت عملية تفجير أبراج لنقل الطاقة في محافظة ديالي شرقي العاصمة بغداد.

 

وقالت الخلية- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- إن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إبطال عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية من قبل عصابات داعش الإرهابية"، مضيفة أنه بسبب وعورة المنطقة "تم استدعاء خبير المتفجرات لتفكيك العبوات".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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