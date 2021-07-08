مناقشة ديوان «فَضلِة خير المواجع» ببيت السنارى.. الليلة

على هامش فعاليات الدورة الثانية والخمسين٬ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب٬ تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، ندوة مجانية مفتوحة للجمهور لمناقشة ديوان "فَضلِة خير المواجع"٬ والصادر عن دار الأدهم للنشر والتوزيع٬ للشاعر ياسر نور، وذلك في السابعة من مساء اليوم الخميس٬ في مقر بيت السنارى الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

تأتي الندوة في إطار حرص مكتبة الإسكندرية على نشر الوعي والثقافة وتشجيع المواهب الشابة.

يدور ديوان "فَضلِة خير المواجع"٬ حول المواجع التي ساعدت الشاعر على صناعة منجزه الشعري، وهو أشعار بالعامية المصرية، يحاول الشاعر ياسر نور من خلال قصائد الديوان أن يصنع من المواجع شرابًا حلوًا طليًا من الإبداع، يستمد حلاوته من فضلة خير الحب والصُحبة والكلمة والوطن والروح، تلكم المعاني الإنسانية التي شكلت كيان الديوان بعد أن أنجبت قصائده.

يُذكر أن الشاعر ياسر نور؛ شاعر عامية مصرية صدر له ديوان "عطر البيوت" عام ٢٠١٤، وعمل لسنوات رسامًا محترفًا للكاريكاتير الصحفي، ونشرت العديد من الصحف أعماله الكاريكاتيرية، كما شارك منذ عام ٢٠١٣ في دعم الحركة الشعرية الشبابية بكتابات تهدف إلى التوعية بتاريخ الشعر وفنونه وأساليبه، حتى أصدر عام ٢٠٢٠ كتابه "في الطريق إلى الشعر"، ثم أصدر مؤخرًا ديوانه الثاني "فضلة خير المواجع".

حفل لفرقة "مسار إجباري" بمهرجان الصيف الدولي



في سياق متصل، وضمن فعاليات الدورة التاسعة عشر لمهرجان الصيف الدولي٬ والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية٬ يستقبل المسرح المكشوف بالمكتبة٬ في حفل فني جديد تحييه فرقة "مسار اجباري"٬ ويتكون الحفل من فاصلين٬ يبدأ الفاصل الأول في السابعة من مساء اليوم٬ يليه الفاصل الثاني في التاسعة والنصف٬ وذلك لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ويتضمن الحفل باقة مختارة من أعمال الفريق الخاصة التى تخاطب الشباب وتعبر عن أحلامهم وطموحاتهم، من بينها أغنيات: "طريق تاني، للحزن أصول، مساومات٬ فاكرة، برنس، بقيت حاوي، مافيش حاجة٬ كانت هتفرق" وغيرها.

يذكر أن فريق مسار إجبارى تأسس عام 2005، اشتهر بتقديم أعمال تتناول القضايا الاجتماعية المعاصرة من خلال مزج موسيقى البلوز والروك والجاز مع الموسيقى الشرقية، قدم الفريق الكثير من الأعمال الفنية التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة، كما شارك فى العديد من المهرجانات الدولية فى مالطا، إيطاليا، تركيا، مقدونيا، الكويت، الإمارات العربية وتنزانيا، تم تكريمه فى أبريل 2011 بمقر مؤسسة اليونيسكو بباريس.