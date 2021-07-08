مصرع شخصين صعقتهما الكهرباء داخل مغسلة سيارات بالمنيا

لقيّ شخصان مصرعهما، إثر تعرضهما لحادث صعق كهربائي داخل مغسلة سيارات بمركز ملوي جنوب المنيا، مساء الأربعاء، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي أمرت بدفن الجثتين.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا بمصرع شخصين داخل مغسلة سيارات داخل مركز ومدينة ملوي، جنوب المحافظة، إثر تعرضهم لصعق كهربائي.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى موقع البلاغ، وتبيّن وفاة "عيسى.ع. ع"، 29 عامًا، و"عبده. س. م"، 15 عامًا، إثر عبثهما بإحدى مواتير الكهرباء أثناء عملهما داخل مغسلة سيارات، وأثبتت المعاينة المبدئية، أن المغسلة منشأة حديثاً، وقاما المتوفيان بتوصيل الكهرباء بطريقة عشوائية غير قانونية بمعرفته دون علم هندسة كهرباء مركز ملوي.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي صرّحت بدفن الجثتين.