«ساوند تراك» تحيى حفل ختام فعاليات مئوية مسرح سيد درويش

يحتضن مسرح سيد درويش ــ دار أوبرا الإسكندرية - في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ ختام فعاليات احتفالية وزارة الثقافة المصرية بمئوية مسرح سيد درويش٬ والتي كانت قد أطلقتها الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة يوم الأحد الماضي٬ بإزاحة الستار عن تمثال فنان الشعب سيد درويش.

ويحيي حفل ختام مئوية مسرح سيد درويش٬ فرقة "فؤاد ومنيب"٬ وذلك في الفاصل الأول من الحفل٬ أما الفاصل الثاني فتحييه فرقة "ساوند تراك"٬ بقيادة المايسترو الفنان محمد بركات.

وتتضمن فقرات الحفل مجموعة منتقاة من أجمل الأغانى التي قدمها منيب نذكر منها: صدقنى يا صاحبى، يا وعدى على الأيام، فى عنيكى، الليلة يا سمرة، أم العيال العشرية، دايرة الرحلة، شبابيك، إسكندرية، الدنيا برد، هون يا ليل، شجر الليمون، تعالى نلضم أسامينا، مشتاقين، يا ليلة عودى تانى، طلب القهوة والتي قدمها بصوته ولحنت لمعظم جيل الثمانينيات ومنهم الفنان محمد منير الذي لحن له منيب أكثر من ٥٠ أغنية.

يعتبر أحمد منيب هو صاحب هذه المدرسة الغنائية الفريدة، كما غني له الكثير من نجوم هذه الفترة منهم علاء عبدالخالق، حميد الشاعري، هشام عباس، محمد فؤاد، صادق قليني، مني عبدالغني، حنان، حسن عبد المجيد وأحمد جوهر وغيرهم.

ويعتبر أحمد منيب هو صاحب الأغنية البديلة في فترة الثمانينيات وتم تكريمه وحصوله على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولي. وقد تأسست الفرقة في عام ٢٠١٠ على يد الفنان خالد منيب نجل الراحل أحمد منيب وقد شاركت الفرقة في كثير من المهرجانات المحلية والعالمية وفي مؤتمر الشباب بأسوان، كما شاركت في أحد برامج المسابقات الشهيرة واحتلت المركز السادس بين ١٥٠ مشتركا.

وبين عبق التاريخ وسحر النغمات الموسيقية المصرية والعالمية التي ترتقي بالمشاعر والوجدان وتلامس القلوب تقدم أوركسترا "ساوند تراك"٬ مجموعة متنوعة ومتميزة من مؤلفات الموسيقى التصويرية في الدراما والسينما المصرية والعالمية من بينها: الأيدي الناعمة للموسيقار علي إسماعيل، شمس الزناتي للموسيقار هاني شنودة، حتى آخر العمر للموسيقار الراحل عمر خورشيد، بانوراما موسيقية لفنان الشعب سيد درويش، عريس من جهة أمنية لعمرو أبوذكرى، همام في أمستردام وأمير الظلام لخالد حماد، هوانم جاردن سيتي لراجح داوود، بالإضافة إلى موسيقي بعض الأفلام العالمية: منها روكي، المهمة المستحيلة والقلب الشجاع.

يذكر أن أوركسترا ساوند تراك أسسها الفنان محمد بركات بمشاركة عازف البيانو أمير عوض عام 2018 بهدف تقديم الموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية ويضم مجموعة كبيرة من شباب العازفين الأكاديميين.

بني مسرح سيد درويش عام 1918 وافتتح العام 1921. في محافظة الإسكندرية في مصر، وكان يطلق عليها (تياترو محمد علي)، وما زال الاسم القديم مدونا على الواجهة الرئيسية، وتسمى دار أوبرا الإسكندرية حاليا باسم فنان الشعب ابن الإسكندرية "سيد درويش" وذلك اعتبارا من عام 1962م. تقديرا له علي تحديثه في مجال الموسيقي في مصر.

تعتبر أوبرا الإسكندرية هي دار الأوبرا الثانية في مصر (من حيث تاريخ الإنشاء) بعد دار الأوبرا الخديوية القديمة (احترقت في حريق كبير العام 1971م. بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما وأعيد بناؤها وافتتاحها عام 1988م.) في مكان أخر.