الخميس 08 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«ساوند تراك» تحيى حفل ختام فعاليات مئوية مسرح سيد درويش

مسرح سيد درويش
مسرح سيد درويش

يحتضن مسرح سيد درويش ــ دار أوبرا الإسكندرية - في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ ختام فعاليات احتفالية وزارة الثقافة المصرية بمئوية مسرح سيد درويش٬ والتي كانت قد أطلقتها الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة يوم الأحد الماضي٬ بإزاحة الستار عن تمثال فنان الشعب سيد درويش.

ويحيي حفل ختام مئوية مسرح سيد درويش٬ فرقة "فؤاد ومنيب"٬ وذلك في الفاصل الأول من الحفل٬ أما الفاصل الثاني فتحييه فرقة "ساوند تراك"٬ بقيادة المايسترو الفنان محمد بركات.

وتتضمن فقرات الحفل مجموعة منتقاة من أجمل الأغانى التي قدمها منيب نذكر منها: صدقنى يا صاحبى، يا وعدى على الأيام، فى عنيكى، الليلة يا سمرة، أم العيال العشرية، دايرة الرحلة، شبابيك، إسكندرية، الدنيا برد، هون يا ليل، شجر الليمون، تعالى نلضم أسامينا، مشتاقين، يا ليلة عودى تانى، طلب القهوة والتي قدمها بصوته ولحنت لمعظم جيل الثمانينيات ومنهم الفنان محمد منير الذي لحن له منيب أكثر من ٥٠ أغنية.

يعتبر أحمد منيب هو صاحب هذه المدرسة الغنائية الفريدة، كما غني له الكثير من نجوم هذه الفترة منهم علاء عبدالخالق، حميد الشاعري، هشام عباس، محمد فؤاد، صادق قليني، مني عبدالغني، حنان، حسن عبد المجيد وأحمد جوهر وغيرهم.

ويعتبر أحمد منيب هو صاحب الأغنية البديلة في فترة الثمانينيات وتم تكريمه وحصوله على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولي. وقد تأسست الفرقة في عام ٢٠١٠ على يد الفنان خالد منيب نجل الراحل أحمد منيب وقد شاركت الفرقة في كثير من المهرجانات المحلية والعالمية وفي مؤتمر الشباب بأسوان، كما شاركت في أحد برامج المسابقات الشهيرة واحتلت المركز السادس بين ١٥٠ مشتركا.

وبين عبق التاريخ وسحر النغمات الموسيقية المصرية والعالمية التي ترتقي بالمشاعر والوجدان وتلامس القلوب تقدم أوركسترا "ساوند تراك"٬ مجموعة متنوعة ومتميزة من مؤلفات الموسيقى التصويرية في الدراما والسينما المصرية والعالمية من بينها: الأيدي الناعمة للموسيقار علي إسماعيل، شمس الزناتي للموسيقار هاني شنودة، حتى آخر العمر للموسيقار الراحل عمر خورشيد، بانوراما موسيقية لفنان الشعب سيد درويش، عريس من جهة أمنية لعمرو أبوذكرى، همام في أمستردام وأمير الظلام لخالد حماد، هوانم جاردن سيتي لراجح داوود، بالإضافة إلى موسيقي بعض الأفلام العالمية: منها روكي، المهمة المستحيلة والقلب الشجاع.

يذكر أن أوركسترا ساوند تراك أسسها الفنان محمد بركات بمشاركة عازف البيانو أمير عوض عام 2018 بهدف تقديم الموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات العربية والأجنبية ويضم مجموعة كبيرة من شباب العازفين الأكاديميين.

بني مسرح سيد درويش عام 1918 وافتتح العام 1921. في محافظة الإسكندرية في مصر، وكان يطلق عليها (تياترو محمد علي)، وما زال الاسم القديم مدونا على الواجهة الرئيسية، وتسمى دار أوبرا الإسكندرية حاليا باسم فنان الشعب ابن الإسكندرية "سيد درويش" وذلك اعتبارا من عام 1962م. تقديرا له علي تحديثه في مجال الموسيقي في مصر.

تعتبر أوبرا الإسكندرية هي دار الأوبرا الثانية في مصر (من حيث تاريخ الإنشاء) بعد دار الأوبرا الخديوية القديمة (احترقت في حريق كبير العام 1971م. بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما وأعيد بناؤها وافتتاحها عام 1988م.) في مكان أخر.

ساوند تراك فرقة فؤاد ومنيب مئوية مسرح سيد درويش الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مجدي صابر المايسترو محمد بركات

مواد متعلقة

الأدب الروسى المعاصر ندوة نقاشية مفتوحة بمشاركة وفد الكتاب والأدباء الروس

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم الشهداء.. عقاب الفاسدين

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بفيروس كورونا

محمد الباز يكتب: لماذا يحصد نجل رئيس حزب الحركة الوطنية كل هذه المناصب؟

«الصحة»: تسجيل 161 إصابة جديدة بكورونا و26 حالة وفاة

القبض على رجل أعمال وعضو مجلس إدارة نادٍ شهير بالتجمع

العراق: المنظومة الدفاعية فى محيط السفارة الأمريكية تتصدى لهجوم جديد

البلوجر هبة مبروك تعلن الزواج من كلب.. وهجوم عنيف من متابعيها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

قاعدة 3 يوليو البحرية.. بين مشاعرالفخر وذكريات يوم تاريخي

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المدارس القبطية فى مصر

د. القس صفوت البياضى

بإمكانك تصحيح مسارك

جلال حمام

أي رئيس هذا؟

مؤمن المحمدي

تذر العلوم وتأخذ الفوتبولا

د. بهي الدين مرسي

فقه الأغلبية

خالد عكاشة

«أبى أحمد».. على طريق تيجراى فى الذهاب والعودة

ماجد حبته

لعنة الموارد!

صور

ندوة لتكريم الفنان عصام السقا بمؤسسة «الدستور» (صور)

صانعو الرقاق.. السيدة فرنسا وزوجة ابنتها

معرض الكتاب الـ52

محطة تل أبيب

المزيد

اكتشاف 4 إصابات بطفرة «دلتا بلس» لكورونا في إسرائيل

فلسطين تستنكر اعتقال قوات الاحتلال مدير عام لجان العمل الصحي

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة