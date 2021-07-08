نائب وزير الدفاع السعودى يبحث مع بلينكن العلاقات الثنائية وسبل التعاون

بحث نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، العلاقات المشركة وأبرز المستجدات في المنطقة.

وقال نائب وزير الدفاع السعودي، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء السعودية، إنه عقد اجتماعا رائعا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لمناقشة الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة واستعراض أحدث التطورات في المنطقة واستكشاف سبل لتعزيز العلاقات السعودية الأمريكية.

تفاصيل مباحثات نائب وزير الدفاع السعودي مع وزير الدفاع الأمريكي

كما بحث الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودي، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي ووكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات كولن كاهل، سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك، وذلك في إطار الزيارة الرسمية لنائب وزير الدفاع السعودي إلى أمريكا.

كما تم استعراض الشراكة السعودية الأمريكية وأوجه التعاون الاستراتيجي في المجالات العسكرية والدفاعية القائمة والمستقبلية بين البلدين، وأيضاً بحث من الملفات في إطار الرؤية المشتركة للبلدين في دعم الأمن والاستقرار والدفاع عن المصالح المشتركة ضد التهديدات أيًا كان مصدرها، في سبيل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.‏‎

حضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال بن عبدالله العتيبي، والملحق العسكري السعودي بواشنطن وأوتاوا اللواء فواز بن محمد الفواز.

مباحثات سعودية أمريكية لمواجهة التطرف والعنف

وأيضاً التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، بمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

وركز اللقاء على استعراض الجهود الدولية والتنسيق المشترك بين السعودية والولايات المتحدة في إطار الرؤية المشتركة لمواجهة التطرف والعنف والإرهاب، وما يتعلق بها من مخاطر تُهدد أمن الشعوب ومقدراتها واستقرارها وتعايشها.