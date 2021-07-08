نيرمين الفقى عن أسباب عدم إقبالها على الزواج: «عايزة راجل»

كشفت الفنانة نرمين الفقي أنها لم تقلق أبدًا من تأخرها في الزواج حتى الآن، مشيرة إلى أن والدتها كانت تتمنى رؤية أولادها، لكنها في ذات الوقت كانت حريصة على فكرة الانتقاء.

وقالت نرمين الفقي، في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON": "قد ما كانت ماما عاوزة تشوف ولادي لكن في ذات الوقت كان عندها مشكلة بسبب تجربتها مع الانفصال، فاكنت طول الوقت تفصص العريس من باب خوفها عليّ زيادة عن اللزوم".

وتابعت: "خوف الأم كان زيادة ورغم ذلك كان نفسها تشوفني مرتبطة وعندي حياة لكن في نفس الوقت كانت بتخاف عليّ جدًا".

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي عن أغرب عريس تقدم لها قالت: "ماعنديش حالة معينة.. لإن جالي ناس كتير وعرسان كتير لكن مش فاكرة حد غريب".

وحول سؤال الحديدي حول عنصر المال وأهميته في اختيار الزوج قالت: "الفلوس مهمة في حتة معينة في حياتنا إحنا بنشتغل عشان نصرف على نفسنا ونجيب لبس كويس ونغير عربياتنا.. رغم إني لا أقدم على تغيير سيارتي إلا كل 11 أو 12 عامًا، ولكن الحمد لله غيرتها السنة دي بعد ماربنا كرمني واشتغلت.. أنا عندي صبر".

واستكملت: "أمي دائمًا كانت بتنصحني في اختياري للأعمال وتقول لي بصي على العمل الكويس وماتبصيش للمادة وأنا لو كنت حاطة الفلوس في دماغي كنت زماني إتجوزت مليارديرات".

وواصلت: "كان ممكن أعمل كده بس أنا عاوزة أفضل امرأة زوجة طبيعية صحيح الفلوس مهمة في حياتنا ومش هقول عاوز أتجوز راجل في نفس مستوايا ممكن يكون أقل، لكن يكون عنده مميزات تخليني كامرأة موافقة وكعيلة راضية عليه".

وعن أهم المعايير التي لايمكنها التنازل عنها في اختيارها للرجل قالت: "لازم يكون نفس المستوى الثقافي والأسري ولا يكون سليط اللسان أو يكون قليل الأدب، يكون حنين وطيب ورجل بمعنى الكلمة لازم يكون راجل".

واستطردت: "بخلاف هذه المعايير لا يمكن أن أفكر في الارتباط ومش عاوزاه.. ومش خايفة من الزمن ولا الوحدة لإن ممكن الاختيار الغلط هو اللي يتعبني ويأذيني ويكبرني في السن لأن الحب رزق".