الخميس 08 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

ليلة مصرية خالصة فى احتفالات الأوبرا بمئوية مسرح سيد درويش

احتفالات الأوبرا
احتفالات الأوبرا بمئوية مسرح سيد درويش

انقضت الليلة الثالثة من احتفالات دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، بليلة مصرية على أنغام ريميسكي كورساكوف والإيقاعات الشرقية، احتفالًا بمئوية مسرح سيد درويش.

واستمررا للاحتفالات شهدت الليلة الثالثة من مشاركة فرقة الرقص المسرحي الحديث بعرض شهرزاد للموسيقار العالمي ريمسكي كورساكوف من إخراج الفنان وليد عوني.

وتميز العرض بطابعه الشرقي، كما تألق العارضون في الرقصات وظهروا في تناغم ذهني وحركي وكأن امواج الفن في عروس المتوسط تحمل الجمهور إلى عالم من الإبداع والجمال.

واختار مخرج العرض وليد عوني خلفيات من صور للمستشرقين لتكتمل الصورة البديعة في إطار شرقي عالمي، وقال إن رائعة كورساكوف شهرزاد تعد من أهم سيمفونياته الموسيقية وقام بتأليفها بوحي من قراءته لقصة ألف ليلة وليلة وقصة شهريار وشهرزاد.

وأضاف أن العرض قدم بمناسبة الاحتفال بمئوية المسرح، حيث قدم فنان الشعب خالد الذكر سيد درويش أول عرض على خشبته يوم ٣٠ يونيو ١٩٢١.

وبدأ الجزء الثاني من الاحتفال بليلة مصرية خالصة لفرقة بالية أوبرا القاهرة من تصميم الدكتور مجدي صابر، حيث تألقت الفرقة وأبهرت الجمهور بتابلوهات فنية من رقصات الصعيدي مستخدمين العصا والملابس الصعيدية العريقة، ورقصة الإسكندراني التي تعد من أشهر الرقصات التي صممها محمود رضا وتعبر عن الثغر الباسم، ورقصة الحجالة بالموسيقي الشعبية البدوية، ورقصة الموشح التي تمزج بين الرقص الأندلسي والعربي، ورقصة النوبي المستمدة من الحضارة المصرية القديمة، ومنها طقوس الزواج واحتفالات الحصاد وفيضان النيل واحتفالات الميلاد وغيرها، ورقصة الزار التي تظهر بعض الطقوس الشعبية وتعبر عن بعض المعتقدات الشائعة.

واختتم الاحتفال بمشهد من بالية كليوباترا فكرة أرمينيا كامل وموسيقى محمد سعد باشا وتصميم رقصات خوزيه بيريز.

وتتناول القصة التاريخية لكليوباترا آخر ملكات مصر في عصر البطالمة بلغة معاصرة معتمدا على أسلوب الرقص الكلاسيكي مع تشكيلات مستوحاة من الرقص المصري الحديث ومستندا إلى النقوش على جدران المعابد الفرعونية.

وكانت الاحتفالات قد بدأت بإيقاعات شرقية لفصل الإيقاع مع الفنان سعيد الأرتيست التابع لمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد، والذي احتشد الجمهور لمشاهدته وتفاعل معه بجوار تمثال فنان الشعب سيد درويش والتي أزاحت عنه الستار وزيرة الثقافة في انطلاق الاحتفال بالمئوية.

احتفالات الأوبرا بمئوية مسرح سيد درويش
احتفالات الأوبرا بمئوية مسرح سيد درويش
الإسكندرية موسيقية الثقافة احتفالات أنغام سيد درويش الحضارة المصرية الأوبرا المصرية ألف ليلة وليلة

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وائل لطفي

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