دراسة: تطابق منشأ كورونا مع سارس من الحيوانات

خلص علماء في ورقة بحثية إلى أن العدوى عن طريق الحيوان هي التفسير الأكثر ترجيحا لنشأة كوفيد- 19، وأشاروا إلى أن الحالات المبكرة لكورونا التي تم رصدها في أسواق ووهان بالصين، تطابق الانتشار الأولي لمرض سارس قبل 17 عاما، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال إدوارد هولمز وأندرو رامباوت و19 باحثا آخر اليوم في مراجعة للأدلة العلمية المتعلقة بأصول الجائحة إن التاريخ الوبائي لسارس - كوف 2 مشابه لتفشي فيروسات كورونا السابقة المرتبطة بأسواق الحيوانات ويوفر طريقة سهلة لعدوى البشر.



ونشر موقع زونودو للأبحاث الورقة البحثية اليوم قبل مراجعة باحثين آخرين لها، ويتم إعدادها لتقديمها للنشر في دورية علمية، بحسب أحد معدي الدراسة. وتقدم الورقة البحثية شرحا مفصلا للتوقيعات الجينية لسارس - كوف 2 والأبحاث التي أجريت في معهد ووهان لعلم الفيروسات.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

