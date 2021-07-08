الخميس 08 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

المركزى الأوروبى يوافق على رفع معدل التضخم المستهدف

البنك المركزي الأوروبي
البنك المركزي الأوروبي

قال مسؤولون مطلعون إن أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي المعني بإدارة السياسة النقدية لمنطقة اليورو اتفقوا على رفع معدل التضخم المستهدف في منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى 2%،  مع السماح بتجاوزه إذا دعت الحاجة لذلك.


وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا القرار يمثل تغييرا كبيرا عن المستهدف السابق وكان "أقل" أو "قريب من 2%"، والذي كان بعض أعضاء المجلس يرون أنه غامض للغاية.


وقال المسؤولون إن هذا التوافق ظهر خلال اجتماع خاص استمر يومين بهدف إقرار أول مراجعة لاستراتيجية البنك المركزي منذ 20 عاما تقريبا.


ومن المنتظر أن تمنح الاستراتيجية المعدلة التي ستعلنها كريستين لاجارد رئيسة البنك غدا الخميس، لمسؤولي البنك  المبرر لاستمرار السياسة النقدية فائقة المرونة لفترة أطول ماداموا يحاولون تغيير اتجاه معدل التضخم المنخفض الذي استمر سنوات وأثر على القدرات الاقتصادية لمنطقة اليورو.


كما ستكون هذه الاستراتيجية الجديدة حيوية لتوجيه تحركات البنك المركزي الأوروبي في الوقت الذي يتعافي فيه الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. ومن المتوقع أن يناقش مجلس محافظي البنك بعد انتهاء فصل الصيف  كيفية سحب إجراءات التحفيز النقدي العاجلة التي تم اتخاذها منذ تفشي الجائحة، بما في ذلك برنامج شراء سندات بقيمة 85ر1 تريليون يورو (2ر2 تريليون دولار).


إرشادات منظمة الصحة العالمية
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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