حالات الإصابة بكورونا فى ألمانيا تعود للزيادة بعد شهرين من التراجع

أظهرت بيانات رسمية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا عاد للزيادة، بعد أكثر من شهرين من التراجع المستمر وجاءت أغلب الإصابات الجديدة من سلالة دلتا الجديدة منذ نهاية يونيو.



وسجل معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية 985 إصابة جديدة بالمرض مما رفع إجمالي الإصابات إلى ثلاثة ملايين و730 ألف إصابة بزيادة 117 حالة بالمقارنة بالحالات اليومية قبل أسبوع.



وزاد عدد الوفيات 48 في اليوم الماضي ليصل العدد في المجمل إلى 91110 وفيات، إلا أن ذلك يمثل انخفاضا عن الزيادة اليومية في الوفيات قبل أسبوع والتي بلغت 56 وفاة.



وأضاف المعهد أن 59 بالمئة من الحالات الجديدة منذ نهاية يونيو هي لسلالة دلتا الأشد عدوى والتي تم رصدها للمرة الأولى في الهند.



وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.