«التحضيرات الأخيرة».. شكرى يلتقى مع نظيرته السودانية للتنسيق قبيل اجتماع مجلس الأمن

التقى وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩، مجددًا، في نيويورك بنظيرته السودانية الوزيرة الدكتورة ⁧مريم الصادق‬⁩ المهدي؛ لمتابعة التحضير الجاري لجلسة مجلس الأمن الخميس حول قضية ⁧‫سد النهضة‬⁩ الإثيوبي.



وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" - إن التنسيق وثيق ومستمر بين مصر والسودان.

وفي نفس السياق، قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه أجرى عددًا كبيرًا من المقابلات مع أعضاء مجلس الأمن والدول الأفريقية الأعضاء، ودول دائمة العضوية ودول غير دائمة العضوية؛ لتأكيد شرح المساهمة التي يستطيع مجلس الأمن والمراقبون أن يأتوا بها.

وأضاف شكري، خلال تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز": "نسعى لحلول سلمية، ولا نسعى لأى توجه أو تصعيد، ومسئولية مجلس الأمن أن يدعم الدبلوماسية الوقائية لتعزيز المسار الأفريقي".

وكان التقى وزير الخارجية سامح شكري، الأربعاء، سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للتأكيد على الموقف المصري في قضية سد النهضة الاثيوبي.

كما أكد شكري خلال لقاء الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئوليتها نحو المساهمة في حلحلة الوضع الراهن ودعم التوصل لاتفاق ملزم قانوناً يراعي مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا وذلك حسب وزارة الخارجية.

كما أجري وزير الخارجية، الثلاثاء الماضي، مجموعة من المقابلات المكثفة في إطار الإعداد والتحضير للجلسة المقبلة لمجلس الأمن حول قضية سد النهضة الإثيوبي المقرر عقدها اليوم، حيث قابل شكري المندوبيّن الدائميّن لكل من روسيا والصين، فضلًا عن المندوبين الدائمين للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة، وكذا مجموعة ترويكا الاتحاد الأفريقي المكوّنة من الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا والسنغال.

وقال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، إن شكري استعرض خلال هذه اللقاءات أبعاد الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة، حيث أبرز انخراط مصر بجدية في المفاوضات على مدار عقد كامل بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث، مشدداً على ما تمثله قضية سد النهضة من أهمية قصوى في ضوء مساسها بمقدرات الشعب المصري.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أكد خلال المقابلات ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته في هذا الصدد، ومساندة جهود حلحلة المفاوضات المتعثرة، والدفع من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً يحقق مصالح الدول الثلاث.