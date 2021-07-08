الموانئ الكويتية تتضامن مع الإمارات بعد حادث الحريق بميناء جبل على

أعرب رئيس اتحاد الموانئ العربية ومدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله الصباح، عن تضامنه مع الإمارات وموانئ دبي العالمية، بشأن حادث الحريق بإحدى السفن الراسية في ميناء جبل علي.



وأكد الصباح، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، الوقوف إلى جانب الأشقاء في الإمارات، معربا عن كامل ثقته بقدرة الإمارات وموانئ دبي العالمية، وإمكانياتها في التعامل مع الحادث بوقت قياسي.



حكومة دبي: لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات بسبب الحريق في ميناء جبل علي

كما أعلنت حكومة دبي أن فرق الدفاع المدني في المدينة تتعامل مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي بدبي.



وأشار المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في تغريدة عبر موقع المدونات المصغرة "تويتر" مساء الأربعاء، إلى أنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أي إصابات بسبب الحريق في ميناء جبل علي.



وأكد أن الأجهزة المعنية تسيطر بكفاءة عالية على المرحلة الأخيرة من الحريق الذي اندلع في حاوية على متن سفينة، تستعد للرسو على أحد أرصفة ميناء جبل علي، بعيدًا عن الخط الملاحي الرئيسي للميناء دون حدوث أي إصابات أو وفيات.



وكان المكتب الإعلامي لحكومة دبي، قد أعلن في وقت سابق من مساء الأربعاء، أن فرق الدفاع المدني في دبي، تحاول السيطرة بنجاح على الحريق الذي اندلع بسبب انفجار إحدى الحاويات، على متن سفينة بميناء جبل علي في إمارة دبي.