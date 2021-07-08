«واحات السيليكون» تستضيف الدورة الثانية من برنامج «ستارت أب فاكتورى».. غدًا

تستضيف واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية التابعة لوزارة الاتصالات، والمسئولة عن إدارة مشروع المناطق التكنولوجية، الدورة الثانية من برنامج "ستارت أب فاكتوري" التي ستنطلق غدًا الجمعة 9 يوليو بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات رواد الأعمال المصريين من خلال خبراء يشاركون معارفهم وخبراتهم ويساعدون على احتضان أفكار رواد الأعمال بهدف صياغة الأسس اللازمة لتأسيس شركات تكنولوجية ناشئة مدعمة بالحلول الرقمية، تساعد على توفير مصادر دخل بديلة لرواد الأعمال من أصحاب المهارات بما يتوافق مع احتياجات الصناعة ويعود بالنفع على المجتمع.

والبرنامج مجاني بالكامل ويقوم على تبادل المعرفة والخبرات من خلال تدريب ومناقشات مع العديد من قادة الصناعة المحليين والدوليين من شتى المجالات بهدف نقل الخبرة إلى المشاركين وتقديم نظرة عامة وعملية عن الفجوات بين الصناعة والسوق المحلي، فيما يتعلق بخدمات التكنولوجيا الرقمية.

ويتضمن البرنامج أيضًا عدد من الجلسات التدريبية وورش العمل عبر الإنترنت، والتي يشارك بها خبراء دوليين ومحليين لمناقشة الأسئلة والأوضاع الحديثة في الأعمال التجارية العالمية والإقليمية لمحاذاة رؤى رواد الأعمال؛ هذا بالإضافة إلى الخبرة العملية التي سيكتسبها المشاركون من خلال ابتكار حلول للتحديات التي تواجههم في مجتمعاتهم المحلية.

ويقدم البرنامج جميع أنواع الدعم للشركات الناشئة التي سيتم اختيارها، ليس فقط من خلال التدريب والإرشاد ولكن عبر إنشاء حلقة وصل بين الشركات الناشئة وأبرز رواد الأعمال و المستثمرين في الأوساط المحلية والدولية.



وتستهدف الدورة الثانية من البرنامج مؤسسي الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا في الإسكندرية والمحافظات المجاورة، مثل البحيرة وكفر الشيخ.

ويعد مشروع المناطق التكنولوجية مبادرة رئاسية أُطلقت عام ٢٠١٦، وأُنشئت بموجبه ٤ مناطق تكنولوجية، الأولى في مدينة برج العرب بالإسكندرية على مساحة ١٢٦ ألف متر مربع، والثانية في أسيوط على ٢٠٦ آلاف متر مربع، والثالثة في بنى سويف على ٥٤ فدانًا، والرابعة في مدينة السادات بالمنوفية على ٥٠ فدانًا، وذلك بإجمالي استثمارات يبلغ نحو ٢ مليار جنيه حتى الآن.

وتم تصميم المشروع على نموذجين، الأول يتضمن ١١ مبنى لكل منطقة في برج العرب وأسيوط، والثاني ٥ مبانٍ فقط في بنى سويف والسادات، مع عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حاليًا على إنشاء ٦ مناطق أو تجمعات تكنولوجية داخل الجامعات في محافظات أخرى.

وكان المشروع نقطة تحول في المحافظات التي شُيد بها، بداية من أسيوط، التي أصبحت تشهد تخرج ١٥ ألف خريج في مجال تكنولوجيا المعلومات سنويًا، واكتشاف نحو ٤٢٦ ألف موهبة ومهارة، بما يحقق هدف المنطقة ومثيلتها في بني سويف، وهو تحويل الصعيد إلى مركز للتكنولوجيا.

أما في الإسكندرية فيتم تخريج ٢٦ ألف طالب سنويًا، واكتشاف نحو ٥٩٠ ألف مهارة، وكذلك ستكون منطقة السادات التي يجرى العمل على افتتاحها مطلع العام المقبل ٢٠٢١.

ووفرت كل منطقة فرص عمل مناسبة للشباب، بداية من أسيوط التي وفرت ٣ آلاف فرصة عمل مباشرة، وبرج العرب التي وفرت ٣ آلاف فرصة عمل، وبني سويف التي وفرت ٢٠٠٠ فرصة، وبالتالي أصبحت هذه المناطق أداة جذب للمهارات، وأسهمت في تقليل الهجرة إلى القاهرة للبحث عن فرص عمل.