الخميس 08 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل 18 قرويا بشمال غرب نيجيريا فى هجوم لعصابة إجرامية

الجماعات الإرهابية
الجماعات الإرهابية

قُتل 18 قروياً في نيجيريا في هجوم شنّته عصابة إجرامية مسلّحة على قريتهم الواقعة في ولاية كاتسينا (شمال غرب) وسرقت خلاله قطعاناً من الماشية ونهبت منازل وأضرمت النار فيها، بحسب ما أفادت الشرطة وكالة "فرانس برس".


وقال غامبو عيسى المتحدّث باسم الشرطة، إنّ المسلّحين الذين تسمّيهم السلطات "قطاع طرق" وصلوا بأعداد كبيرة على متن دراجات نارية إلى قرية تساوا في منطقة باتساري مساء الإثنين وأطلقوا النار على سكّانها ونهبوا المنازل وأشعلوا النار فيها.


وأضاف أنّ "قطّاع الطرق قتلوا 18 شخصاً في هذا الهجوم وأصابوا شخصاً آخر بجروح في حين لا يزال أحد السكّان في عداد المفقودين".


وأوضح المتحدّث أنّ المهاجمين أضرموا النار في منازل بعدما نهبوها وسرقوا عددًا كبيرًا من رؤوس الماشية.


وبحسب مصادر محليّة، فإنّ العصابة هاجمت القرية "عقاباً" للقرويين بسبب رفضهم التعاون مع الجماعات المسلّحة في المنطقة.


وكثيراً ما تشنّ عصابات إجرامية مدجّجة بالسلاح هجمات على قرى في شمال غرب نيجيريا ووسطها بهدف نهبها وسرقة مواشيها والقيام بعمليات خطف مقابل فدية.


وتنشط هذه العصابات بشكل أساسي انطلاقاً من معسكرات في غابة روجو، التي تمتدّ عبر ولايات زامفارا وكاتسينا وكادونا والنيجر.


وشنّت هذه الجماعات الإجرامية مؤخّراً هجمات على مدارس وجامعات، ونفّذت عمليات خطف جماعي لطلاب بقصد الحصول على فدية، وقد طالبت بمبالغ تصل إلى مئات آلاف الدولارات للإفراج عنهم.


والإثنين خطف مسلّحون أكثر من 100 تلميذ من مدرسة ثانوية في ولاية كادونا المجاورة وطلبوا الأربعاء طعاماً ليتمكنوا من إطعامهم بانتظار دفع أوليائهم الفدية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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