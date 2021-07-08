مصرع سيدة وإصابة 3 أشخاص بينهما طفل فى حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

لقيت سيدة مصرعها، قبل قليل، بينما أصيب 3 أشخاص آخرين بينهم طفل من عائلة واحدة بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي عند الكيلو 80 اتجاه الإسكندرية، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون التخصصي، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي عند الكيلو 80 اتجاه الإسكندرية، مما نتج عنه وفاة سيدة وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين.

وأسفر الحادث عن إصابة محمد أيمن ضيف أحمد، 35 عامًا، جروح بالوجه وسحجات متفرقة بالجسم، وأيمن محمد أيمن ضيف، 6 سنوات، اشتباه كدمة بالصدر، ولطيف عبد الحميد أحمد، 55 عامًا، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، بينما توفيت لطيفة عبد الحميد أحمد، 55 عامًا، وجمعيهم مقيمون ميت غمر، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون التخصصي،

تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كما شهدت محافظة البحيرة مصرع شخص، صعقًا بالتيار الكهربائى، صباح اليوم الأربعاء، أثر ملامسة، عمود إنارة، بقرية عزيز بحري التابعة لدائرة مركز شرطة أبو حمص بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى أبو حمص العام.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من مستشفى حمدي الطباخ المركزي بوصول "عبد الله إبراهيم بكر" 40 سنة مقيم قرية عزيز بحري بمركز أبو حمص، جثة هامدة إدعاء صعق كهربائي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء خروج المجني عليه من المنزل لامس عامود إنارة مما أدى إلى وفاة صعقًا بالكهرباء.

تم نقل الجثة بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص العام تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.