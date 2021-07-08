الخميس 08 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الكويت تحجب 83 حسابا مخالفا على موقع «إنستجرام»

جريدة الدستور

قررت الحكومة الكويتية حجب 83 حسابًا مخالفًا على موقع "إنستجرام" تستخدم في مزادات تجارية، وذلك منذ بدأت التعاون مع وزارة التجارة والصناعة قبل عام تقريبًا لإغلاق الحسابات المخالفة.


ونقلت صحيفة الرأي الكويتية في عددها الصادر الخميس عن المصادر القول إنه "تم رفع الحجب عن 19 حسابًا، بعد استيفائها الإجراءات المطلوبة المتبعة، ليصبح إجمالي أعداد الحسابات المحجوبة حاليًا 64 حسابًا".


ولفتت إلى أن "التجارة" زوّدت "هيئة الاتصالات" أول مرة وتحديداً في يوليو 2020 بقائمة مكونة من 54 موقعاً للمزادات في الكويت، تتضمن تفاصيل كل موقع مشتبه فيه، وأنواع البضاعة التي يروج لها ويتداولها.


وبيّنت المصادر أن "هيئة الاتصالات" وضعت لائحة تنظم من خلالها إجراءات حجب المحتويات الإلكترونية المحظورة، وذلك ضمن مسؤولياتها لوضع سياسة وإجراءات النفاذ إلى محتويات شبكة الإنترنت، فيما تستهدف الحد من الوصول إلى المحتويات غير المرغوب فيها، وتلك التي تحتوي على مخاطر إلكترونية، إضافة إلى التزامات المرخّص لهم من مزودي ومقدمي خدمة الإنترنت، ومزودي
الخدمة في إدارة ضمان جودة المحتوى.

 


يذكر أن آدم موسيري الرئيس التنفيذي لتطبيق "إنستجرام" أعلن عن خطط موقع التواصل الاجتماعي لاستحداث تغييرات جذرية على مقاطع الفيديو خلال الأشهر المقبلة.


وقال موسيرى - في بيان صحفي نقلته شبكة "سى إن بي سي" الأمريكية - إن التطبيق سيقوم بتجارب حول كيفية عمل فيديوهات بشكل أكبر من خلال عرضها في شاشة كاملة على الهواتف المحمولة، موضحًا أن التطبيق لم يعد فقط لمشاركة الصور أو إظهارها في شاشة مربعة صغيرة، وأن السبب في هذه الخطط هو المنافسة التي يشكلها تطبيق "تيك توك" لمشاركة وعمل الفيديوهات والذي يلقى إقبالًا واسعًا من قبل العديد من المستخدمين في جميع أنحاء العالم.


وأضاف أن المستخدمين للتطبيق سيجدون في الفترة القادمة العديد من التجارب لمقاطع الفيديو الترفيهية بمساحة الشاشة كاملة، بالإضافة إلى متابعة فيديوهات لحسابات أخرى لا يتابعونها.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم الشهداء.. عقاب الفاسدين

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بفيروس كورونا

محمد الباز يكتب: لماذا يحصد نجل رئيس حزب الحركة الوطنية كل هذه المناصب؟

«الصحة»: تسجيل 161 إصابة جديدة بكورونا و26 حالة وفاة

القبض على رجل أعمال وعضو مجلس إدارة نادٍ شهير بالتجمع

العراق: المنظومة الدفاعية فى محيط السفارة الأمريكية تتصدى لهجوم جديد

البلوجر هبة مبروك تعلن الزواج من كلب.. وهجوم عنيف من متابعيها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

قاعدة 3 يوليو البحرية.. بين مشاعرالفخر وذكريات يوم تاريخي

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المدارس القبطية فى مصر

د. القس صفوت البياضى

بإمكانك تصحيح مسارك

جلال حمام

أي رئيس هذا؟

مؤمن المحمدي

تذر العلوم وتأخذ الفوتبولا

د. بهي الدين مرسي

فقه الأغلبية

خالد عكاشة

«أبى أحمد».. على طريق تيجراى فى الذهاب والعودة

ماجد حبته

لعنة الموارد!

صور

ندوة لتكريم الفنان عصام السقا بمؤسسة «الدستور» (صور)

صانعو الرقاق.. السيدة فرنسا وزوجة ابنتها

معرض الكتاب الـ52

محطة تل أبيب

المزيد

اكتشاف 4 إصابات بطفرة «دلتا بلس» لكورونا في إسرائيل

فلسطين تستنكر اعتقال قوات الاحتلال مدير عام لجان العمل الصحي

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة