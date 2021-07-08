الخميس 08 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السكة الحديد: لجان للتفتيش على منافذ التذاكر لمنع السوق السوداء خلال العيد

قطار
قطار

قالت مصادر فى هيئة السكة الحديد، إن المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس الهيئة، شدد على ضرورة التفتيش على منافذ بيع التذاكر؛ وذلك للتأكد عدم وجود سوق سوداء في عمليات البيع.

وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك لجان للتفتيش على صرافي التذاكر في المحطات الرئيسية التي يتوفر بها بيع تذاكر قطارات عيد الأضحى، وذلك للتأكد من تنفيذ التعليمات والقيام بصرف 4 تذاكر فقط لكل بطاقة وعدم التهاون في الأمر حتى لا ينتج عنه وجود تقصير فى عدد التذاكر وزيادة فرص السوق السوداء. 

وأشارت المصادر إلى أن لجان التفتيش تقوم أيضا بمتابعة تواجد موظفي التذاكر فى أماكنهم وعدم وجود إجازات حتى انتهاء فترة سفرالمواطنين عبر خطوط السكك الحديدية.

وأعلنت هيئة السكة الحديد عن توفير 20%؜ من تذاكر القطارات الخاصة بعيد الأضحى عبر الإنترنت، وذلك للتسهيل على المواطنين شراء التذاكر خلال وجودهم في المنزل.

وأوضحت الهيئة أن رفع نسبة حجز القطارات أونلاين جاء من خلال الإقبال الشديد على الحجز ونجاح الفكرة، لافتة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى وجود رقابة شديدة على عملية حجز التذاكر عبر الإنترنت.

وأشارت هيئة السكة الحديد، إلى أنها فعلت منظومة الشكاوى بشكل مكثف، وذلك لضمان وصول كافة شكاوى واستفسارات المواطنين، خاصة أن مرفق السكة الحديد يزداد الإقبال عليه بشكل ضخم خلال موسم عيد الأضحى المبارك.
 

للتواصل :

الخط الساخن : 15047

أرقام تليفونات الدعم الفنى للشكاوى والاستفسارات الخاصة بحجز التذاكر عن طريق الانترنت

رقم واتس : 01095444407

لينك الموقع الرسمى للهيئة

https://enr.gov.eg/ticketing/public/login.jsf

وأعلنت هيئة السكة الحديد المخالفات التي يقوم بها المواطنون وتستوجب توقيع غرامات عليهم، والقيمة المالية المقررة، منعا للتعرض لأى غرامات مالية نتيجة القيام بهذه المخالفات.
 

السكة الحديد عيد الأضحى القطارات تفتيش منافذ

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم الشهداء.. عقاب الفاسدين

الأكثر قراءة

قرار عاجل من التربية والتعليم بشأن دخول امتحانات الثانوية العامة بالكتاب المدرسى

حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بفيروس كورونا

القبض على رجل أعمال وعضو مجلس إدارة نادٍ شهير بالتجمع

محمد الباز يكتب: لماذا يحصد نجل رئيس حزب الحركة الوطنية كل هذه المناصب؟

«الصحة»: تسجيل 161 إصابة جديدة بكورونا و26 حالة وفاة

البلوجر هبة مبروك تعلن الزواج من كلب.. وهجوم عنيف من متابعيها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

قاعدة 3 يوليو البحرية.. بين مشاعرالفخر وذكريات يوم تاريخي

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المدارس القبطية فى مصر

د. القس صفوت البياضى

بإمكانك تصحيح مسارك

جلال حمام

أي رئيس هذا؟

مؤمن المحمدي

تذر العلوم وتأخذ الفوتبولا

د. بهي الدين مرسي

فقه الأغلبية

خالد عكاشة

«أبى أحمد».. على طريق تيجراى فى الذهاب والعودة

ماجد حبته

لعنة الموارد!

صور

ندوة لتكريم الفنان عصام السقا بمؤسسة «الدستور» (صور)

صانعو الرقاق.. السيدة فرنسا وزوجة ابنتها

معرض الكتاب الـ52

محطة تل أبيب

المزيد

اكتشاف 4 إصابات بطفرة «دلتا بلس» لكورونا في إسرائيل

فلسطين تستنكر اعتقال قوات الاحتلال مدير عام لجان العمل الصحي

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة