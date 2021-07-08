السكة الحديد: لجان للتفتيش على منافذ التذاكر لمنع السوق السوداء خلال العيد

قالت مصادر فى هيئة السكة الحديد، إن المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس الهيئة، شدد على ضرورة التفتيش على منافذ بيع التذاكر؛ وذلك للتأكد عدم وجود سوق سوداء في عمليات البيع.

وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك لجان للتفتيش على صرافي التذاكر في المحطات الرئيسية التي يتوفر بها بيع تذاكر قطارات عيد الأضحى، وذلك للتأكد من تنفيذ التعليمات والقيام بصرف 4 تذاكر فقط لكل بطاقة وعدم التهاون في الأمر حتى لا ينتج عنه وجود تقصير فى عدد التذاكر وزيادة فرص السوق السوداء.

وأشارت المصادر إلى أن لجان التفتيش تقوم أيضا بمتابعة تواجد موظفي التذاكر فى أماكنهم وعدم وجود إجازات حتى انتهاء فترة سفرالمواطنين عبر خطوط السكك الحديدية.

وأعلنت هيئة السكة الحديد عن توفير 20%؜ من تذاكر القطارات الخاصة بعيد الأضحى عبر الإنترنت، وذلك للتسهيل على المواطنين شراء التذاكر خلال وجودهم في المنزل.

وأوضحت الهيئة أن رفع نسبة حجز القطارات أونلاين جاء من خلال الإقبال الشديد على الحجز ونجاح الفكرة، لافتة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى وجود رقابة شديدة على عملية حجز التذاكر عبر الإنترنت.

وأشارت هيئة السكة الحديد، إلى أنها فعلت منظومة الشكاوى بشكل مكثف، وذلك لضمان وصول كافة شكاوى واستفسارات المواطنين، خاصة أن مرفق السكة الحديد يزداد الإقبال عليه بشكل ضخم خلال موسم عيد الأضحى المبارك.



للتواصل :

الخط الساخن : 15047

أرقام تليفونات الدعم الفنى للشكاوى والاستفسارات الخاصة بحجز التذاكر عن طريق الانترنت

رقم واتس : 01095444407

لينك الموقع الرسمى للهيئة

https://enr.gov.eg/ticketing/public/login.jsf

وأعلنت هيئة السكة الحديد المخالفات التي يقوم بها المواطنون وتستوجب توقيع غرامات عليهم، والقيمة المالية المقررة، منعا للتعرض لأى غرامات مالية نتيجة القيام بهذه المخالفات.

