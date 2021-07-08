الخميس 08 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ليلة مصرية خالصة فى احتفالات الأوبرا بمئوية مسرح سيد درويش بالإسكندرية

لقطة من العرض
لقطة من العرض

انقضت الليلة الثالثة من احتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر٬ بليلة مصرية على أنغام ريميسكي كورساكوف والايقاعات الشرقية، واستمررًا للاحتفالات شهدت الليلة الثالثة من مشاركة لفرقة الرقص المسرحي الحديث بعرض "شهرزاد" للموسيقار العالمي ريمسكي كورساكوف٬ من إخراج الفنان وليد عوني.

وتميز العرض بطابعه الشرقي، كما تألق العارضين في الرقصات وظهروا في تناغم ذهني وحركي وكأن أمواج الفن في عروس المتوسط تحمل الجمهور إلى عالم من الإبداع والجمال، واختار مخرج العرض خلفيات من صور للمستشرقين لتكتمل الصورة البديعة في إطار شرقي عالمي.

وقال مخرج العرض وليد عوني، إن رائعة كورساكوف شهرزاد تعد من أهم سيمفونياته الموسيقية، وقام بتأليفها بوحي من قراءته لقصة ألف ليلة وليلة وقصة شهريار وشهرزاد، مضيفًا أن العرض قدم بمناسبة الاحتفال بمئوية المسرح، حيث قدم فنان الشعب خالد الذكر سيد درويش أول عرض على خشبته يوم ٣٠ يونية ١٩٢١.

وبدأ الجزء الثاني من الاحتفال بليلة مصرية خالصة لفرقة بالية أوبرا القاهرة من تصميم الدكتور مجدي صابر، حيث تألقت الفرقة وأبهرت الجمهور بتابلوهات فنية من رقصات الصعيدي، مستخدمين العصا والملابس الصعيدية العريقة، ورقصة الإسكندراني التي تعد من أشهر الرقصات التي صممها محمود رضا، وتعبر عن الثغر الباسم ورقصة الحجالة بالموسيقي الشعبية البدوية، ورقصة الموشح التي تمزج بين الرقص الأندلسي والعربي، ورقصة النوبي المستمدة من الحضارة المصرية القديمة، ومنها طقوس الزواج، واحتفالات الحصاد، وفيضان النيل، واحتفالات الميلاد وغيرها، ورقصة الزار التي تظهر بعض الطقوس الشعبية وتعبر عن بعض المعتقدات الشائعة.

واختتم الاحتفال بمشهد من باليه "كليوباترا" فكرة أرمينيا كامل، وموسيقى محمد سعد باشا، وتصميم رقصات خوزيه بيريز، وتناول القصة التاريخية لكليوباترا آخر ملكات مصر في عصر البطالمة بلغة معاصرة معتمدًا علي أسلوب الرقص الكلاسيكي مع تشكيلات مستوحاة من الرقص المصري الحديث، ومستندًا إلى النقوش على جدران المعابد الفرعونية. 

وكانت الاحتفالات قد بدأت بايقاعات شرقية لفصل الايقاع مع الفنان سعيد الارتيست التابع لمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا، تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد، والذي احتشد الجمهور لمشاهدته وتفاعل معه بجوار تمثال فنان الشعب سيد درويش، والتي أزاحت عنه الستار وزيرة الثقافة في انطلاق الاحتفال بالمئوية .

دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية
سيد درويش دار أوبرا الاسكندرية شهرزاد كليوبترا وليد عوني الدكتور مجدي صابر

مواد متعلقة

أبرزها.. عرض فيلم وطن بالاختيار تعرف على فعاليات مكتبة الإسكندرية وأنشطتها

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم الشهداء.. عقاب الفاسدين

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بفيروس كورونا

محمد الباز يكتب: لماذا يحصد نجل رئيس حزب الحركة الوطنية كل هذه المناصب؟

«الصحة»: تسجيل 161 إصابة جديدة بكورونا و26 حالة وفاة

القبض على رجل أعمال وعضو مجلس إدارة نادٍ شهير بالتجمع

العراق: المنظومة الدفاعية فى محيط السفارة الأمريكية تتصدى لهجوم جديد

البلوجر هبة مبروك تعلن الزواج من كلب.. وهجوم عنيف من متابعيها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

قاعدة 3 يوليو البحرية.. بين مشاعرالفخر وذكريات يوم تاريخي

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المدارس القبطية فى مصر

د. القس صفوت البياضى

بإمكانك تصحيح مسارك

جلال حمام

أي رئيس هذا؟

مؤمن المحمدي

تذر العلوم وتأخذ الفوتبولا

د. بهي الدين مرسي

فقه الأغلبية

خالد عكاشة

«أبى أحمد».. على طريق تيجراى فى الذهاب والعودة

ماجد حبته

لعنة الموارد!

صور

ندوة لتكريم الفنان عصام السقا بمؤسسة «الدستور» (صور)

صانعو الرقاق.. السيدة فرنسا وزوجة ابنتها

معرض الكتاب الـ52

محطة تل أبيب

المزيد

اكتشاف 4 إصابات بطفرة «دلتا بلس» لكورونا في إسرائيل

فلسطين تستنكر اعتقال قوات الاحتلال مدير عام لجان العمل الصحي

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة