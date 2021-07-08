سقوط فتاة من الطابق الرابع بمنزلها بقرية «برما» فى طنطا

شهدت قرية برما بمركز طنطا واقعة مصرع فتاة إثر تعرضها لإصابات خطيرة عقب سقوطها من الطابق الرابع بمنزل عائلتها نتيجة اختلال توازنها أثناء تنظيف المنزل، وتم نقل الفتاة في حالة صحية خطرة بسيارة إسعاف بمستشفى طنطا الجامعي لكن وافتها المنية فور وصولها.



كان اللواء هاني مدخت مدير أمن الغربية تلقى إخطارًا من مأمور مركز طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بسقوط الفتاة" ياسمين. ف. أل"، ١٧ سنة، مقيمة بقرية برما بمركز طنطا نتيجة سقوطها من الطابق الرابع بمنزل عائلتها.



وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث.



وتبين تعرض الفتاة للوفاة متأثر بالإصابات خطيرة في أماكن متفرقة من جسدها، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



كانت قد لقيت ربة منزل مصرعها على يد زوجها إثر تعديه عليها بالضرب بـ"شومة" بمنطقة العجيزي بدائرة قسم أول طنطا ، بسبب الخلافات الزوجية.



تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم أول طنطا بورد بلاغ باستقبال مستشفى طنطا الجامعي "نهي. م.أ" 37 عاما، جثة هامدة، وبها إصابات ظاهرية وكدمات في مختلف أنحاء جسدها ونزيف في المخ.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ، وتبين من المعاينة والفحص أن المجني عليها لقيت مصرعها على يد زوجها "وائل. ج"، 40 عاما، سائق توك توك، بسبب نشوب مشادات كلامية بينهما تطورت إلى قيام زوجها بالتعدي عليها بالضرب بـ"شومة" على الرأس، بسبب خلافات الزوجية.

وتم القبض على الزوج، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى طنطا الجامعي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.