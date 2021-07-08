الخميس 08 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر تتخطى من جديد عتبة 500 إصابة يومية يكورونا

كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر

تجاوزت الجزائر عتبة الـ 500 إصابة يومية بكوفيد-19 للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020، في وقت تزداد الخشية في الدولة الأكثر سكّانًا في المغرب العربي من موجة وبائية جديدة.


ووفق البيان الصحفي اليومي الصادر عن وزارة الصحة، سجلت 585 إصابة في غضون أربع وعشرين ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المعلنة رسمياً إلى 143,032 حالة.


وأحصت 3786 وفاة في الجزائر منذ تسجيل أولى الإصابات في 25 فبراير 2020، ويشهد عدد الإصابات ارتفاعاً حاداً منذ أسابيع مع انتشار المتحورتين "دلتا" و"ألفا".


ويخشى الأطباء موجة وبائية ثالثة ويضاعفون الدعوات لاحترام توصيات التباعد والتطعيم.


ونصبت خيام لتطعيم السكان في أحياء مختلفة من العاصمة التي يسجل فيها أكبر عدد من الإصابات. لكنّ كثيراً من الجزائريين ما زالوا مترددين في أخذ اللقاحات منذ بدء حملة التطعيم في 30 يناير.


ولم تعلن السلطات عن عدد الأشخاص الذين طعّموا حتى الآن.


وبعد إغلاق دام نحو 15 شهرا، أعادت الجزائر فتح حدودها جزئياً في 1 يونيو مع فرض حجر لمدة خمسة أيام على الوافدين.


ولا يزال الوضع الصحي في الجزائر (44 مليون نسمة) تحت السيطرة رسمياً مقارنة بالوضع الصحي في تونس المجاورة (12 مليوناً) حيث بلغ انتشار كوفيد-19 مستويات غير مسبوقة محلياً.
 

إصابات كورونا حول العالم
ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 184 مليونا و616 ألفا و978 حالة.


وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة سي إن إن" الأمريكية - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 3 ملايين و993 ألفا و241 حالة، حتي الأربعاء.

 

لقاحات كورونا حول العالم
وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 3.26 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.


وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

 

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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