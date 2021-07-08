«الصحة» السعودية تعلن توزيع أكثر من 19 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، مساء الأربعاء، توزيع أكثر من 19 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من 587 موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.



وأكدت وزارة الصحة السعودية، وفقا لقناة "العربية" الفضائية مساء اليوم، توفير الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، للبالغين 60 عامًا أو أكثر، في جميع أرجاء المملكة.



وكان وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة صرح لقناة "العربية" في وقت سابق أن 14 مليون شخص في المملكة تلقوا جرعة واحدة من اللقاح، وبالتالي ومع صدور بيانات اليوم الأربعاء، يظهر تصاعد الأرقام بشكل إيجابي.



وأتاحت وزارة الصحة الجرعة الثانية لفئات أخرى عبر تعميم صادر من منصة عمليات لقاحات كورونا بمركز القيادة والتحكم بالوزارة.



وأضاف الربيعة: "سنبدأ بإعطاء الجرعة الثانية من اللقاح حال توفره بكميات كبيرة"، مؤكدًا حرص قيادة المملكة على توفير اللقاحات عالية الفعالية.



وفي نهاية مايو الماضي، أعلنت السعودية أن 40% من السكان تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا حتى ذلك الوقت، في سياق توزيع اللقاحات لاستعادة الحياة الطبيعية والتعامل مع الجائحة.

إصابات كورونا حول العالم

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 184 مليونا و616 ألفا و978 حالة.



وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة سي إن إن" الأمريكية - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 3 ملايين و993 ألفا و241 حالة، حتى الأربعاء.

لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 3.26 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

