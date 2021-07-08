فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

يُنظم صندوق التنمية الثقافية٬ اليوم الخميس، عدد كبير من الفعاليات الثقافية والفنية٬ خلال مراكز الإبداع المختلفة والمنتشرة عبر المحافظات.

ويستضيف مركز إبداع قبة الغوري بمقره الكائن بشارع الأزهر٬ في الثامنة من مساء اليوم٬ حفل لجديد لفرقة رضا التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية.

جدير بالذكر أن الفرقة تأسست عام 1959، وقدمت أولى عروضها على مسرح الأزبكية في أغسطس من نفس العام، وبلغ عدد أعضائها عند التأسيس 13 راقصة، و13 راقصًا، و13 عازفًا حتى وصل العدد حالياً إلى 180 فناناً، صمم رقصاتها وأسسها الفنان الكبير محمود رضا، والذي استوحاها من فنون الريف والسواحل والصعيد والنوبة، بمشاركة راقصة الفرقة الأولى فريدة فهمي.

ــ عيدنا مع آثارنا .. أحلى في بيت العيني

وبمناسبة عيد الأضحى المبارك٬ يقيم مركز الإبداع الفني للطفل ببيت العيني – خلف الجامع الأزهر- بالتعاون مع إدارة التوعية الأثرية والتواصل المجتمعي بالقاهرة التاريخية٬ في الحادية عشر من صباح اليوم٬ احتفالية ثقافية دينية تحت عنوان: "عيدنا مع آثارنا.. أحلى" .

ويتم تسليط الضوء على الجانب الأثري والتاريخي لبيت العيني، كما يتم مناقشة أشهر العادات القديمة عند المصريين فى استقبال الأعياد قديمًا، والتي تؤصل للعادات التراثية كالعيدية وزفة المحمل وملابس العيد.

ويلي الاحتفالية ورشة فنون طي الورق "الأوريجامي" ثم عرض العرائس "أنا وعروستي".. العرض نتاج ورشة تصنيع العرائس لطلبة المركز.

ــ "الفن الصادق" أمسية فنية في قصر الأمير بشتاك

كما يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك٬ بمقره في شارع المعز٬ في السابعة والنصف من مساء اليوم٬ أمسية جديدة من الأمسيات الطربية المتميزة، حيث يلتقى محبي الطرب الأصيل مع الحفل الغنائى الفني والذى تقدمه فرقة "الفن الصادق"، وذلك مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية.

وتأسست الفرقة على يد الفنان (إسماعيل صادق) صوليست الفرقة القومية للموسيقى العربية بدار الأوبرا، وتعنى بتقديم أغنيات الزمن الجميل ومن بينها أغنيات: أمانة عليك – جميل وأسمر – كامل الأوصاف – عنابي ويا حلو صبح ــ سحب رمشه ــ خليك مع الله وأعمل الطيب ــ عدوية٬ وغيرها.

ــ "الثقافة بين إيديك" في مركز طلعت حرب الثقافي

في سياق متصل وفي إطار مبادرة "الثقافة بين إيديك" التي أطلقتها وزارة الثقافة المصرية فى مواجهة وباء الكورونا٬ يستمر مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة في تقديم عرض الحكي "حكاية مكان"٬ وذلك عبر البث المباشر للصفحة الرسمية للمركز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ويتناول عرض "حكاية مكان" والذي يبث مباشرة في السادسة مساء أيام الخميس من الشهر الجاري تقديم معلومات معمارية وتاريخية بشكل مبسط عن مراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية المنشأة فى بالأماكن التاريخية مثل: قصر الأمير بشتاك، بيت الهراوي وقصر المانسترلي .



كما يستمر المركز أيضاً فى تقديم عرض "أونلاين" على الفيسبوك للكتب الموجودة بقاعتي الإطلاع للأطفال والكبار بعنوان: "كتاب دليفري" أيام الأربعاء من الشهر الجاري.



ويواصل مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السابعة مساء اليوم٬ عرض مسرحية "لحظة حب"٬ وذلك بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

مسرحية "لحظة حب" من تأليف محمد الصواف، وإخراج ياسر صادق، من بطولة: بهاء ثروت ولمياء كرم، وديكور حمدي عطية، وملابس رباب البرنس، وألحان أحمد محيي، واستعراضات كريمة بدير، وإضاءة أبو بكر الشريف، ومخرج منفذ محمد حسين، وغناء مؤمن خليل ونانسي.