الخميس 08 يوليو 2021
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تقارير ومتابعات

«شعر أصفر ذهبى».. الفنانة السورية أصالة تثير الجدل بنيولوك جديد

أصالة نصري
أصالة نصري

نشر أحد مصففي الشعر في لبنان فيديو للفنانة أصالة، وظهرت بـ"نيولوك" جديد، قامت بقص شعرها وظهر قصير جدًا، وقامت بتغيير لونه إلى الأصفر الذهبي، ما أثار جدلًا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. 

ونشر أحد مشاهير المصففين في لبنان عبر حسابه على "إنستجرام" فيديو لأصالة وهي تستعرض إطلالتها الجديدة، صحبها بتعليق: "تحول إلى الروح الجميلة"، ومن بين تعليقات الجمهور: "ليش كدا"، "مش حلو"، "حلو"، "ماشي مع جو صيف"،"ما حبيت"،"يخبل". 


وأخر أعمال أصالة نصري،أغنيتها "بنحبك"، الموجهة إلى أهل مصر المحروسة، وطرحتها في 24 يونيو الماضي عبر قناتها على "يوتيوب"، من كلمات الشاعر عبدالله حسن، وألحان أحمد سعد، وتوزيع عمر صلاح.

يذكر أن الفنانة أصالة نصري تزوجت مرتين، الأولى كانت من أيمن الذهبي وأنجبت منه ابنتهما شام في عام 1992، وابنهما خالد في عام 1998، إلا أنهما انفصلا في عام 2005.

لزيجة الثانية فكانت في 27 مارس 2006 من المخرج والمنتج طارق العريان الذي أنجبت منه توأم هما "آدم وعلى" في مايو 2011، وفي 6 يناير 2020 أعلنت عبر حسابها على إنستجرام انفصالها عن زوجها طارق العريان.

وسوف تحيي أصالة الحفل الغنائي الخاص بالعيد يوم الخميس الموافق 22 يوليو فى مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، نشرت مؤخرًا «بوست» عبر صفحتها الشخصية على «إنستجرام»، كشفت فيه عن حفلتها المقبلة، فنشرت بوستر الحفل، وعلقت: «رح نعيد سوا، وهالعيد عندي غير كل عيد مرق»، متابعة: «بمحبتكم أنا قوية، ولقانا حيكون بشكل جديد لأصالة الجديدة، ومن هلا للعيد الله يجعل كل أيامنا حلوة وأعياد».

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