«شكرى» يستعرض مع مندوبة سانت فينسنت والجرينادين موقف مصر من سد النهضة

التقى وزير الخارجية سامح شكري‬⁩، مساء الأربعاء، مع المندوبة الدائمة لدولة سانت فينسينت والجرينادين بمجلس الأمن لشرح الموقف المصري من قضية ⁧‫سد النهضة‬⁩.



ويواصل وزير الخارجية لقاءاته مع ممثلي كافة الدول الأعضاء بمجلس الأمن لليوم الثالث على التوالي للتأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية.



وتأتي تلك اللقاءات المُكثفة في إطار التحضير لجلسة مجلس الأمن المقررة، اليوم الخميس، حول قضية سد النهضة، والتي ستُعقد بطلب من مصر والسودان بهدف قيام المجلس بمناقشة هذه القضية والدفع قدمًا بحلحلة الموقف المتعثر حاليًا عبر دعم التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث.

وفي نفس السياق، عقد وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى، الأربعاء، اجتماعا مع المندوب الدائم لفيتنام لدى الأمم المتحدة لشرح موقف مصر في قضية ⁧‫سد النهضة‬⁩ الإثيوبي.



صرح بذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".



ويأتى اللقاء فى إطار الاتصالات المصرية المُكثفة التى تجرى في نيويورك قبل جلسة مجلس الأمن الخاصة بسد النهضة والمقرر انعقادها مساء غد الخميس بمشاركة سامح شكرى.



لقاءات مستمرة لشكري في نيويورك

وكان وزير الخارجية، أجرى الثلاثاء مجموعة من المقابلات المكثفة في إطار الإعداد والتحضير للجلسة المقبلة لمجلس الأمن حول قضية سد النهضة الإثيوبي المقرر عقدها غدا، حيث قابل شكري المندوبيّن الدائميّن لكل من روسيا والصين، فضلاً عن المندوبين الدائمين للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة، وكذا مجموعة ترويكا الاتحاد الإفريقي المكوّنة من الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا والسنغال.

وقال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، إن شكري استعرض خلال هذه اللقاءات أبعاد الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة، حيث أبرز انخراط مصر بجدية في المفاوضات على مدار عقد كامل بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث، مشدداً على ما تمثله قضية سد النهضة من أهمية قصوى في ضوء مساسها بمقدرات الشعب المصري.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أكد خلال المقابلات ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته في هذا الصدد، ومساندة جهود حلحلة المفاوضات المتعثرة، والدفع من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً يحقق مصالح الدول الثلاث.