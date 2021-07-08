محافظ الجيزة يتفقد كوبرى ترسا وموقع الممشى الجديد بالمريوطية

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مساء الأربعاء، كوبري ترسا الممتد بدءا من شارع خاتم المرسلين بحي العمرانية وحتى شارع ترسا بحي الطالبية، وذلك للوقوف على الحالة العامة للكوبري.



كما تفقد حالة النظافة والإشغالات بشارع عثمان محرم، موجها رئيس الحي المختص بعدم السماح بالتعدي على الطريق العام وتنظيم حملات دورية بالشارع لمنع الوقوف العشوائي ورفع إشغالات المقاهي والمحال والمنشآت التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وحرص المحافظ على متابعة نسب تنفيذ طبقة الرصف بشارع محمد أنور السادات (ترسا سابقا) وذلك في الطريق الموازي للكوبري والمطلع وحتى نهاية القطاع الجاري رصفه بالطريق، موجها رئيس حي الطالبية بالمتابعة الدورية لأعمال الرصف والتأكيد على الشركة المنفذة بالالتزام بكافة المعايير المحددة.

كما تابع المحافظ الحالة العامة للنظافة والإشغالات بشارع محمد أنور السادات وحتى نهاية الطريق بمنطقة المريوطية.

وتفقد محافظ الجيزة كذلك أعمال استكمال رصف الطبقة السطحية للبر الغربي لجسر ترعة المريوطية والتي تم تنفيذها منذ أيام بدءا من الطريق الدائري الجنوبي حتى كوبري عثمان، موجها بالالتزام بكافة المعايير في تنفيذ أعمال التطوير والرصف والتأكد من كفاءة أعمدة الإنارة بالطريق على أكمل وجه.

كما تفقد المحافظ المحال والمطاعم الحضارية الجديدة بالمنطقة الواقعة بين طريق المريوطية واللبيني، موجها بعدم السماح بأي تعديات على نهر الطريق والحفاظ على النظافة العامة بالمنطقة ومحيطها.

محافظ الجيزة يتفقد كوبرى ترسا

وعاين المحافظ موقع إنشاء كوبري المشاة الجديدة أعلى كورنيش المريوطية في الاتجاه المواجه لشارع العروبة، موجها مدير مديرية الإسكان بالمتابعة مع الشركة المنفذة وسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية لسرعة إنهاء المشروع للتسهيل على المواطنين.



وتفقد محافظ الجيزة كذلك ممشى المريوطية الجديد المقرر إقامة أكشاك حضارية ومطاعم ومحال به موجها بضرورة مراعاة النسق الجمالي به اسوه بما تم في المرحلة الأولي للممشي والذي لاقي استحسان كبير من المواطنين.



رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل، وتيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم، وأشرف تامر رئيس حي الطالبية والمهندسة هويدا عباس مدير مديرية الإسكان والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق.

